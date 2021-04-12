日本擬明日拍板核廢水處理 菅義偉：不能迴避的問題

日本政府基本決定將福島核一廠核廢水排放入海的方針，預計13日相關部長會議上將正式拍板。日本首相菅義偉今日表示，這是福島重建中，不能延宕不處理的問題。

NHK等日本媒體日前報導，保管核一廠核廢水的儲罐最快明年夏天將達到容量極限，日本政府小委員會提出的報告指出，將放射性物質活度稀釋至法令標準以下後，排放入海比排入大氣，更為可行。放流前，會將核廢水稀釋到世界衛生組織(WHO) 訂定飲用水輻射安全標準的七分之一。日本政府將在13日舉行相關部會首長會議，確定排放入海的方針。此舉也引發當地漁民的強烈反彈。

NHK報導，菅義偉今日上午在眾議院決算行政監試委員會上表示，近日就會確定處理方針，面對福島重建，核廢水的處分是不能迴避、無法永遠推遲的問題。

他也了解，漁業關係者為首，因為擔心謠言傷害，有股反對將核廢水排放入海的聲音。以真誠態度面對，採取萬全措施很重要。菅義偉表示，將以科學根據為基礎進行說明，以爭取國內外對安全性的理解。

福島電視台等報導，福島縣知事内堀雅雄今日在例行記者會上表示，中央尚未做出最終決定，會密切關注發展。福島縣的農林漁業及旅遊業特別容易受到謠言影響，如何避免造成業者新的負擔，是當前最重要的事情。相關報導指出，福島縣日前已著手修訂謠言對策方針，以因應可能的變化。

此外，NHK WORLD今日也發出更正聲明，日前報導使用"radioactive water(輻射水)"一詞，給人核廢水未經處理放流海洋的錯誤印象，正式更正為"treated water(處理過的水)"。