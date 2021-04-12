強迫自白受害者聯署 敦促歐洲禁播中國CGTN

（德國之聲中文網) 根據法新社周日(4月11日)報導，13名自稱是「被迫在中國電視上認罪」的受害者敦促歐洲通信衛星公司（Eutelsat）重新考慮是否讓中國環球電視網（CGTN）和CCTV4頻道上架。

法新社援引這封由人權觀察組織保護衛士（Safeguard Defenders）公布的信件。信中，他們詳細列出中國一系列的違規行為，包括對這些受害者們逼供，並拒絕給他們接受公平審判的權利。

信件內容提到：「我們要求你們......確定民主社會中的電視供應商是否應該繼續在道德上與這些播出故意扭曲與通過酷刑獲得的信息共謀，」

報導提到，署名者有中國人權律師包龍軍和江天勇丶曾受中國秘密警察酷刑的前英國駐香港領事館雇員鄭文傑（Simon Cheng），曾上電視認罪丶去年被判入獄10年瑞典籍華人桂民海的女兒Angela Gui也代父親簽名連署。

保障衛士聯合創始人彼得·達林（Peter Dahlin）在2016年，也曾因為涉嫌危害國家安全罪在中國被逮捕，並遭中國中央電視台新聞頻道公布了他的「認罪」視頻。他在監獄裡待了三個星期後，被中國以國安威脅為由驅逐出境。

隨後他接受外媒采訪，表示在拘禁期間遭到日夜審問、剝奪睡眠，也表示電視認罪是被中國公安強迫，在鏡頭前背誦中方指定的稿子。

CGTN英國復播有望?

保護衛士說：「我們只有十幾名能夠站出來的受害者......其他許多受害者都在監獄裡。有幾個已經被處決......受害者沒有辦法要求賠償。唯一能阻止這一切的方法是電視監管機構進行調查並采取措施。」

法新社報導，信中指出，澳大利亞公共廣播公司SBS在3月份停止使用來自中國國有電視台的內容，以等待對人權問題的審查。

先前，英國曾以未能保持公正和侵犯隱私為由對CGTN處以罰款，並將其從廣播頻道中刪除。但這一禁令促使該頻道在法國設立。

法國媒體監管機構CSA在3月認定CGTN符合電視廣播所需的技術標准。英國《金融時報》上周五(4月9日)報導指出，由於法國媒體監管機構允許其落地播出，英國也可能很快復播CGTN的頻道。

英國通訊管理局(Ofcom)9日表示，現在CGTN的服務屬於法國管轄範圍。該單位告訴《金融時報》，「根據歐洲跨境電視協議（European Convention on Transfrontier Television），在法國管理機構的監管下，CGTN可以在法國和其他簽署了該協議的國家播出，其中包括英國。」

李玟儀/鄒宗翰 （法新社丶《金融時報》）

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