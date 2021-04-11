備不時之需 德國出台新志願兵役計劃 

德國國防部長克朗普4月6日正式啟動一項新的志願兵役計劃。

取名「國土保護志願兵役」的這一計劃旨在吸引年輕人在開始上大學或工作前到軍隊服務一年。該計劃去年夏天首次宣布，口號是：「你為德國的一年」。

根據該計劃，培訓工作4月6日正式開始，首批志願者共325名，其中52名女性。

克朗普—卡倫鮑爾防長在啟動儀式新聞發布會上解釋說，「我們看到，有年輕人對加入聯邦國防軍感興趣，但又不想束縛自己的手腳，於是，設想出這一計劃。」

德國國防部稱，該計劃引起濃厚興趣，今年已有近9000人申請1000個名額，其中20%為女性。

志願兵服務年包括哪些內容？

該項目是在新冠大流行瘟疫爆發的背景下宣布的，旨在進行「作戰與幫助」相結合的訓練。

志願兵將在德國13個地方進行為期3個月的軍事基礎訓練，作為服務年的開始。

據德國公共廣播公司報道，之後，他們將參加專業訓練，學習如何保護建築物、倉庫和橋梁。

經7個月培訓，這些志願者將在以後6年內的某個時間點承諾服務5個月，比如，在自然災害發生時，或在下一次大流行瘟疫爆發後。

批評之聲

慈善機構批評軍方計劃使用志願者。它們認為，相關服務其實更適合民間社會。 也有人強調，由於實施這一計劃，17歲的人便獲得使用槍支的機會，這會構成問題。

也有人對該計劃的名稱（「Heimatschutz」——「國土保護」）表示不屑。他們認為，此名有極右色彩。鑑於聯邦國防軍中持續發生新納粹分子問題，許多人對這一取名甚為不快。

克朗普-卡倫鮑爾部長為使用這個有爭議的術語作了辯護。她指出，讓極右人士僭用該術語才是錯誤。

在宣布志願者軍事服務計劃的同時，克朗普-卡倫鮑爾防長還宣布解散德國精銳部隊“特種部隊突擊隊”（KSK）4個連隊中的一個，原因是，有該連隊成員被發現相互掩蓋極右活動。

在新聞發布會上，勞本塔爾（Markus Laubenthal ）中將說，將對志願者作甄別，防止極右分子進入該計劃。不過，他未詳細說明如何對16歲青少年做這一甄別。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】