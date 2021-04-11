菲美防長通話：盼聯合軍演，延續VFA？

菲律賓國防部4月11日發布聲明稱，該國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）與美國防長奧斯丁（Lloyd Austin III）通了電話，討論了區域安全的最新發展。聲明說，「雙方都期待進行『肩並肩』（Balikatan）聯合軍事演習」。

在兩位防長通話前，菲美兩國的外長也剛剛通過電話，表示對中國在南海牛軛礁附近停留的大量船只感到擔憂。

數日以來，多艘中國船只聚集在南海的牛軛礁水域。馬尼拉稱這是由海上民兵所駕駛。中國方面則強調沒有所謂的「中國海上民兵船」，這些都是普通的漁船在避風。

牛軛礁位於南沙群島九章群礁東北端，多年來由中國實際控制。這座只有在低潮時能露出水面的礁盤距離菲律賓巴拉望島大約170海裡。馬尼拉強調牛軛礁處於其200海裡專屬經濟區內，抗議中國船只在此聚集，並反復要求這些船只離開。

除了南中國海問題上，羅倫沙納也在新冠疫苗供應上尋求奧斯丁的協助，希望菲律賓能盡快拿到訂購的美國藥企莫德納（Moderna）研發的疫苗。聲明指出，奧斯丁表示會關注這一問題並提醒相關部門。

延續《來訪部隊協議》？

在電話會議中，奧斯丁重申了兩國之間《來訪部隊協議》（VFA）的重要性，而羅倫沙納承諾會與總統杜特爾特討論此事。

菲律賓與美國之間的《來訪部隊協議》於1999年5月生效。其中重申兩國在1951年簽定的共同防御條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓等內容。

杜特爾特今年2月曾表示，他尚未就該協議做出決定。這位菲律賓總統在2020年2月曾宣布會終止《來訪部隊協議》，據稱導火索是美國拒絕給菲律賓前警察總長發放簽證。不過，後來終止協議的決定又被擱置。

此外，杜特爾特明確表示，如果美國想維持《來訪部隊協議》，需要支付更多費用。

自2016年杜特爾特上台以來，菲律賓與美國之間的盟友關系出現裂痕。杜特爾特多次譴責美國的外交政策，同時向中國示好。

王凡/文山（路透社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】