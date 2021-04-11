不出國的軍隊 德國「國土安全部隊」成立

德國實行了新的志願役政策，讓年輕人「只在本國服役」，協助緊急災害與重大公衛事故。然而，該部隊名稱Heimat（家園）常與極右派連結，引起民眾疑慮，對此德國國防部長卡倫鮑爾表示，Heimat（家園）一詞並非極右派專用，應是德國人「內心深處」的歸屬，部隊也會嚴防極右份子參與。

僅在本國服務

據《德國之聲》報導，德國軍方開始針對年輕人實施全新的志願役計畫，參與者將於德國13處訓練地點進行為期3個月的基礎軍事訓練，而後參加專家培訓4個月，課程包括救援過程中保護建築物、倉庫、橋樑等設施的專業知識，並於接下來的6年中依軍隊調度，在國內軍力短缺時服役，且時長共5個月。

《每日電訊報》則指出，卡倫鮑爾於記者會上表示，「國土安全部隊將為年輕人提供機會站起來德國並保護自己的祖國」，並預計其工作將主要集中在救災和處理新冠病肺炎一類疫情流行的危機上。

民間團體反彈

然而，德國慈善機構對於此項計畫表達強烈不滿，並認為這類訓練更適合由民間團體落實，也有民眾擔心，此項計畫使未成年的17歲的青少年有取得步槍的可能性，且該計畫中極右含義濃厚的術語「國土安全」引起德國人對納粹主義復興的不安。

另一方面，該計畫決定實施的同一時間前後，德國四大精銳部隊之一中有士兵掩蓋其同袍的右翼活動，因此卡倫鮑爾宣布解散該部隊，而該計畫也將對志願者進行篩選，避免極右主義份子加入，但目前計畫中也沒有提到如何對16歲的兒童進行此類檢查。

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