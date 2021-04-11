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釋核能發展誠意 伊朗公佈新離心機

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗近日難得公佈核能科技發展狀況，也讓外界對核協議談判較為樂觀。（Photo by Cjp24 on Wikimedia under CC 4.0）
伊朗近日難得公佈核能科技發展狀況，也讓外界對核協議談判較為樂觀。（Photo by Cjp24 on Wikimedia under CC 4.0）

一向神秘的伊朗難得公開展現核能發展成果！伊朗總統魯哈尼10日於全國演說中，公佈了幾項發展核能的計畫，這次行動被外界判定是向西方展現誠意，伊朗與西方諸國上周開始恢復重啟核協議的談判，現階段的談判成果也算正向，14日將舉行下一輪談判，讓核協議重啟漸露曙光。

伊朗罕見開誠布公

根據《半島電視台》報導，魯哈尼10日全國演說中，公佈伊朗發展新離心機的計畫，還有其他約130幾項的核能科技創新計劃。他表示這些科技將用於民間發電與醫療使用。伊朗新的離心機IR6預計將可提煉比第1代UF6還多超過10倍的濃縮鈾，讓伊朗更有能力自主發展核能。

不過這次的開誠布公，是於上周與西方各國於維也納協商完後所發動，目前針對重啟核協議的協商過程仍屬樂觀，將會於14日再舉行下一輪協商。溫和派的魯哈尼再次重申，伊朗並沒有要追求研發核武，希望西方國家了解此前提下，繼續核協議的談判，並儘速取消對伊朗的經濟制裁。

雖然伊朗早於2003年宣布放棄核武，但西方情報單位持續懷疑伊朗想要發展核武的野心，尤其是以色列，即使國際原子能總署（IAEA）入境伊朗調查結果為安全，也不放心，雖然IAEA調查顯示伊朗有濃縮出微量的20%濃縮鈾，不過目的是為了合成民間與醫療常使用的鉬元素。

核協議恢復有望

伊朗與美國、歐盟、俄國、中國等國家於2015年簽署《全面核協議》（JCPOA），這也被視為美國前總統歐巴馬的重大外交成就。美國前總統川普2018年認定伊朗並無遵守JCPOA，因此單方面宣布退出核協議，伊朗後來也在2019年，違反核協議限縮濃縮鈾濃度於3.67%的規定，JCPOA實質上形同作廢。

美、伊雙方關係更因為美國刺殺伊朗指揮官蘇雷曼尼等事件陷入谷底，美國還藉此協助以色列與中東國家關係正常化。不過在選前就主張與伊朗重新談判的拜登總統當選後，伊朗怕美國口惠不實，曾以國會施壓談判國際取消制裁，但後來仍重新坐上談判桌，也讓新的核協議出現一絲希望。

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