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遭緬甸軍方阻攔 醫護：不會放棄救援

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
緬甸政變持續延燒。（photo by Thu Tun on Wikimedia under CC4.0）
緬甸政變持續延燒。（photo by Thu Tun on Wikimedia under CC4.0）

緬甸醫護人員遭到緬甸軍方迫害，當地醫生仍堅持「不會放棄治療受傷者」。緬甸政變周邊抗議所造成的死亡，在本週五很可能會達到680人，而周邊醫護竟在軍隊阻攔下無法及時提供治療，甚至因參與相關活動而遭到拘留。

醫生遭攻擊與拘留

一位匿名的抗議參與者受《美聯社》訪問時提到，約凌晨5點時，聚集於抗議現場附近的醫護人員與醫科學生遭到安全部隊的襲擊，且部隊以汽車衝撞抗議者，而《(伊洛瓦底)[ https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regimes-thugs-target-doctors-clinics-aiding-wounded.html]》則指出，安全部隊甚至闖入診所、拘留4名醫護人員。

此外，緬甸軍隊於4月3日闖入一位曾參與公民抗命運動的仰光醫科大學教授住所，目擊者表示，該名醫生被雙手反綁，並用黑布袋套頭，遭士兵及警察拖離，並威脅周邊民眾「誰敢拍照」，還破壞了周邊的監控設備，一位匿名的仰光醫師指出，被拘留者甚至可能遭刑囚而死。

緬甸軍方迫害醫護

《(伊洛瓦底)[ https://www.irrawaddy.com/news/burma/least-60-killed-myanmar-regimes-massacre-anti-regime-strongholds.html]》指出，救援人員如果冒險援助示威中的傷者，很有可能遭到槍殺，且自3月下旬以來，當地救援人員和志願者受到嚴重威脅，公立醫院也已被士兵和警察接管。

此外，《衛報》指出，據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）的資料顯示，在緬甸軍方的暴力事件中，至少5名醫護不幸遇害，人權醫生組織的倡導組織拉哈・瓦拉則強調，緬甸軍方正「系統性的迫害醫護人員」，包括阻止醫護治療反政變示威者等，醫護只能選擇以全國性的罷工表達不滿。

兒童、青少年遇害

而緬甸政變至今，最少有43名兒童遭安全部隊殺害，其中最小的僅有6歲，而一名匿名醫護對《(伊洛瓦底)[ https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regimes-thugs-target-doctors-clinics-aiding-wounded.html]》表示，不管對安全部隊如何威脅醫護人員，醫生都將繼續他們的工作，幫助需要治療的人。

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