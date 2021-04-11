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塞爾維亞數千民眾示威 抗議政府忽視汙染

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
數千位塞爾維亞民眾在塞國國會大廈外集會，要求政府保護國家環境。 (photo by @SerbiaBased on Twitter)
數千位塞爾維亞民眾在塞國國會大廈外集會，要求政府保護國家環境。 (photo by @SerbiaBased on Twitter)

數千位塞爾維亞民眾在塞國國會大廈外集會，要求政府保護國家環境。塞國面臨許多環境問題，包括垃圾管理不善、空氣汙染等，對此，示威者們要求政府，禁止建造小型水力發電廠，以及要有更好的環境教育、更綠化的市區和更乾淨的空氣。

環境汙染嚴重

根據《美聯社》報導，數千位塞爾維亞民眾10日聚集在首都貝爾格勒的國會大廈外，進行「生態起義」，要求政府保護國家環境。示威者們舉著「減少腐敗和犯罪，而不是森林」、「水就是生命」、「種一棵樹」等標語，指出城市中的綠地不斷縮小，尤其是貝爾格勒，近年來該地區的混凝土住宅區如雨後春筍般出現。

塞國面臨著大量的環境問題，包括垃圾管理不善，以及使用劣質煤炭和其他汙染物導致的嚴重空氣汙染。此外，河流已經被有毒工業廢棄物汙染，包括貝爾格勒在內的許多城市，都缺乏良好的汙水及廢水處理系統。

空汙縮減居民壽命

示威者們要求政府，禁止建造小型水力發電廠，以及要有更好的環境教育、更綠化的市區和更乾淨的空氣。國際研究表明，空氣汙染正在縮減西巴爾幹地區居民的壽命。雖然該地區大部分的空氣汙染來自本地過時燃煤電廠，但集會人士也進一步指責，塞國當局對外資項目產生的汙染視而不見。

根據《路透社》報導，近年來，塞國已開始將其礦產資源出售給外國公司，儘管當地民眾表示反對，還曾警告說增加礦石開產，恐造成更嚴重的汙染。示威者領袖之一的亞歷山大·約萬諾維奇說，塞國的投資者都很歡迎，「但你不能毒害我們的孩子。」

然而，在集會幾小時前，塞爾維亞環境部表示，該國的許多問題都不是新問題，並堅稱政府已經啟動項目，尋找對於汙染的長期解決方案。環境部長艾琳娜·武喬維奇隨後更描述抗議為政治活動，稱組織者希望「迅速獲得政治利益」，而不是致力於解決問題。

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