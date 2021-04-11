土耳其施戰略手腕 助烏克蘭緩俄衝突

近日俄、烏衝突再起，烏克蘭總理澤倫斯基10日至土耳其訪問，尋求土國總理艾爾段協助。會後艾爾段表示願意提供任何必要協助，解決俄、烏紛爭。土耳其雖為北約國，但過去與俄羅斯關係很好，還購買俄國飛彈系統，因此外界對於土國會如何協助十分關注。

艾爾段做調人

根據《半島電視台》報導，艾爾段10日與澤倫斯基在土耳其大城伊斯坦堡會談完後表示，很擔心近日俄軍往烏克蘭頓巴斯擴張的行為，他願意給烏克蘭任何必要的協助，讓這場衝突停止。頓巴斯自2014年以來身陷內戰衝突，當地分離主義武裝分子受俄軍援助，與烏克蘭政府軍對峙。

澤倫斯基更大聲疾呼，希望西方盟友能將烏克蘭拉入北約，不過北約東擴至烏克蘭恐觸及俄羅斯紅線。艾爾段強調與烏克蘭國防的緊密合作，據《半島》報導，烏克蘭打算採購土耳其的無人機。但同時，艾爾段也希望位於烏克蘭、俄國與土耳其中間，對於俄國艦隊擴張有重要戰略地位的黑海能維持中立化。

其實艾爾段9日有先與俄國總統普丁通過電話，討論烏克蘭議題，克林姆林宮對外發布消息稱，普丁對於烏克蘭近日的軍事行為感到非常關切。土耳其雖然身為北約會員國，但與俄國在能源與貿易上關係甚密，過去還購買俄國的S-400飛彈系統，讓美國非常不滿，取消對土耳其兜售F-35戰機的軍購計畫。

俄、烏交鋒全球關注

兩人在電話中還討論到雙方潛在衝突的敘利亞、利比亞與納卡地區，而艾爾段隨後也表示，與澤倫斯基會繼續討論克里米亞問題，此地原屬烏克蘭，2014年經由公投決議回歸俄羅斯後，俄國隨即快速「接收」此地，至今仍遭西方國家認定為「侵占」。

據《德國之聲》報導，俄軍東擴的行為也引發美國與歐洲的關注，德國總理梅克爾當下立刻打給普丁，呼籲他撤軍，並抱怨俄國逮捕反對賣領袖納瓦尼的行為，不過俄國仍強硬回應對烏克蘭的軍事行為不滿，並希望捍衛當地俄籍民眾的權益。

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