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媒體：英國有望恢復播出CGTN

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今年2月初，英國通訊管理局（Ofcom）取消了中國環球電視網（CGTN）在英國的播出牌照，之後還對CGTN處以22.5萬英鎊的罰款。圖／德國之聲中文
今年2月初，英國通訊管理局（Ofcom）取消了中國環球電視網（CGTN）在英國的播出牌照，之後還對CGTN處以22.5萬英鎊的罰款。圖／德國之聲中文

今年2月初，英國通訊管理局（Ofcom）取消了中國環球電視網（CGTN）在英國的播出牌照，之後還對CGTN處以22.5萬英鎊的罰款。

根據歐洲數個國家之間多年以來的一項共享牌照協議（歐洲跨境電視協議），CGTN在英國獲得播出許可，因此便自動獲准在德國等地播出。在英國通訊管理局取消播出牌照後，CGTN在這些國家的播放許可也同時失效。

不過CGTN很快決定繞道法國試圖爭取歐洲播映權。今年3月初，CGTN宣布，在英國脫歐後接管歐洲播映權的法國媒體監管機構CSA向CGTN開了綠燈，同意其頻道落地播出。

英國通訊管理局周五（4月10日）對《金融時報》表示，現在CGTN的服務屬於法國管轄範圍，「這意味著，根據歐洲跨境電視協議，在法國管理機構的監管下，CGTN可以在法國和其他簽署了該協議的國家播出，其中也包括英國」。

報道中也提到，歐洲跨境電視協議是47個歐洲委員會成員間達成的協議，獨立於歐盟單獨存在，因此不受到英國脫歐影響。

雖然在英復播有望，不過《金融時報》援引一位熟悉此事的消息人士稱，CGTN尚未提出在英國重新播出的要求。CGTN也沒有針對該消息回應《金融時報》的置評請求。在兩個月前英國通訊管理局做出摘牌決定時，CGTN曾表示「失望和強烈反對」。

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