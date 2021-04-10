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東西都在晃！印尼爪哇發生6.0強震 無海嘯警報

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
印尼爪哇島外海當地時間10日下午3時發生規模6.0地震，未發布海嘯警報。圖／截自美國地質調查局
印尼爪哇島外海當地時間10日下午3時發生規模6.0地震，未發布海嘯警報。圖／截自美國地質調查局

印尼爪哇島外海當地時間10日下午3時發生規模6.0地震，未發布海嘯警報。

這次地震的震央位於東爪哇省瑪琅市西南外海45公里處，深度82公里。目前尚未有傷亡傳出，不過人口700萬的瑪琅感受到地震威力。

一名瑪琅市民告訴法新社：「地震很強，而且搖了很久。所有東西都在晃。」

地震 印尼

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