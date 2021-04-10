東西都在晃！印尼爪哇發生6.0強震 無海嘯警報

上個月日本北海道札幌地方法院駁回三對同性伴侶的國賠請求，但法院首次在判決書內明確指出，民法沒有保障同性婚姻，違反憲法第14條第1項人人平等的原則。執政的自民黨「性傾向、性別認同特命委員會」乘勢做出決議，要在本會期提出與性少數（LGBT）有關的法案，拚立法通過。這代表日本離合法同婚不遠了嗎？

2021-04-10 22:00