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東西都在晃！印尼爪哇發生6.0強震 無海嘯警報
印尼爪哇島外海當地時間10日下午3時發生規模6.0地震，未發布海嘯警報。
這次地震的震央位於東爪哇省瑪琅市西南外海45公里處，深度82公里。目前尚未有傷亡傳出，不過人口700萬的瑪琅感受到地震威力。
一名瑪琅市民告訴法新社：「地震很強，而且搖了很久。所有東西都在晃。」
Swalayan di Blitar Jawa Timur akibat #gempa 6,7 berpusat di Malang— Agil (@agilelo) April 10, 2021
Sabtu 10-4-2021. pic.twitter.com/uPOkFn3X3e
blitar, jatim. stay safee guyss🥺‼ pic.twitter.com/WoTK4O1sMM— nisa🦥 (@hydoie) April 10, 2021
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