義大利前外長撰文挺台灣加入世衛

義大利輿論熱烈呼籲支持台灣加入世界衛生組織（WHO），義大利前外長特爾吉（Giulio Terzi）8日在媒體撰文指出，WHO應站在公義而非邪惡的一方，不應在中國威脅利誘下忽視台灣人的健康權利。

特爾吉在「蟻報」（Le Formiche）撰文質疑WHO官員說詞反覆、立場不中立。他指出，去年全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情方興未艾，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanon Ghebreyesus ）卻在去年3月感謝中國對疫情作出充分而即時的反應。

他指出，譚德塞4月主動攻擊台灣，聲稱從台灣收到死亡威脅與種族污辱，但幾天後WHO官員又恭喜台灣防疫經驗成功，期待台灣分享防疫技術。

特爾吉另舉例，WHO去年3月底聲稱，沒有證據顯示戴口罩對防疫有任何潛在好處，去年4月3日又改口說自製布口罩有助因應疫情。

他表示，相較起來，台灣快速有效的防疫模式已成全球典範，台灣除在疫情一開始就生產足夠口罩，還有餘力援贈口罩給許多國家，台灣能貢獻更多，但前提是台灣必須參與WHO。台灣自2018年以來一直無法參與世界衛生大會（WHA）年會，台灣被錯誤劃入中國領土之下，被排除在WHO平台之外。

特爾吉表示，台灣醫療防疫表現有目共睹，台灣已向80多個國家捐贈了5400萬個外科口罩及其他抗疫用品，台灣也積極投入疫苗研發採購工作，例如加入由全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）、流行病防範創新聯盟（CEPI）與WHO合作主導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。

特爾吉指出，台灣位於亞太運輸樞紐，2019年進出旅客約7200萬人次，2020年受疫情影響，仍有約1900萬人次旅行，如此頻繁的人員進出，凸顯台灣與各國均共同暴露在高度傳染性疾病威脅中。台灣無法完整參與由WHO主管的多邊衛生體系及網絡，恐成為全球公衛防疫體系的潛在破口。

他說，台灣屬WHO西太平洋區署（WPRO）負責，但WPRO迄今仍拒絕與台灣通聯互動，故台灣無法取得WPRO發布的疫情及其他資訊，無法參加WPRO舉辦的會議，且WHO持續在疫情報告中不當將台灣通報的確診病例列在中國項下，不僅背離兩岸互不隸屬的事實，也誤導各國對疫情分布情況的判斷。

特爾吉指出，台灣積極爭取參與WHO舉辦的技術性會議，但自2009年到2020年，台灣共向WHO申請參與199場技術性會議，僅受邀69場，被拒率高達7成。

「論點」報導則強調，台灣人口超過2300萬，（日前）甚至不到1000例確診，其中大多數是境外移入病例，且僅10例死亡，與世界其他地區情況形成鮮明對比，台灣的有效抗疫模式與慷慨人道援助贏得全世界認可，已有來自80個國家的1700多名政治人物表示支持將台灣納入WHO。

報導指出，世界衛生大會（WHA）5月將再度開會，但仍未邀請台灣與會。義大利與台灣享有同樣的民主、自由、人權、透明度等普世價值，應出面表達對台灣的支持。