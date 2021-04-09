歐洲人權法院：強制接種疫苗不違反人權

位於斯特拉斯堡的歐洲人權法院（ECHR）周四（4月8日）裁定，強制接種疫苗不僅沒有違反人權法，而且在民主社會中可能是必要的措施。

此前一些捷克家庭向該法院提出關於兒童強制接種疫苗的申訴，法官對此作出了裁決。

雖然該裁決沒有直接涉及新冠疫苗，但是專家們認為，它可能會對所有疫苗接種活動產生影響，特別是對那些拒絕接受疫苗接種的人們。

專門研究歐洲人權法院的法律專家赫維尤（Nicolas Hervieu）告訴法新社記者說，這一判決「增強了在當下新冠疫情中強制接種疫苗的可能性」。

法院的裁決怎麼說？

法院判決書說，捷克衛生當局實施的強制接種疫苗符合兒童的「最大利益」。

法院裁定，捷克的衛生政策沒有違反《歐洲人權公約》第8條——「私生活和家庭生活受到尊重的權利」。

根據捷克法律，兒童必須接種白喉、破傷風、百日咳、乙型肝炎和麻疹等9種疾病的疫苗。

此案是由一些家庭向法院提起的申訴。這些家庭因未履行法定的疫苗接種義務或者被罰款，或者其子女被拒絕進入幼兒園。

和新冠病毒有關的虛假信息在歐洲各國到處傳播，這不僅讓人們懷疑新冠病毒本身，也懷疑新冠疫苗的接種。

拒絕接種疫苗或拒絕給孩子接種疫苗的反疫苗者散播了各種關於政府為何要讓民眾接種疫苗的陰謀論。

因此，政府可能會與大量的拒絕接種疫苗者鬥爭，這讓實現群體免疫的目標變得更加困難。

雖然歐洲人權法院的裁決可能開創了義務接種疫苗不違反《歐洲人權公約》的先例，但是這並不意味著歐洲國家會強迫人們接種疫苗。

張平/張筠青(基督教通訊社、法新社)

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