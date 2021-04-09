英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

英女王伊麗莎白二世丈夫、愛丁堡公爵菲立普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）逝世，享耆壽99歲。他自1947年與伊麗莎白二世結婚74載，陪伴她經歷英國王室起起跌跌，也包括近期兒子安德魯王子的性醜聞、哈利夫婦跟王室疏遠等事件。

出生與流亡生活

菲立普親王在1921年6月，在希臘的克基拉島（Corfu）出生。他是希臘安德烈阿斯王子（Prince Andrew）及愛麗絲公主（Princess Alice）的第五子，因同時擁有丹麥王室血統，菲立普擁有著希臘和丹麥的王室頭銜與繼承權。

但菲立普並未有真正在希臘生活過，當年希臘動盪，1922年伯父兼希臘國王康斯坦丁一世退位，父親被驅逐出境。嬰孩時的菲立普已隨父親流亡海外，先後於德國、法國和英國接受教育。

二戰爆發參軍服役

1939年二戰全面爆發，菲立普在蘇格蘭完成學業後，轉讀皇家海軍學院，並在1940年畢業。菲立普先後在拉米利斯號戰艦（HMS Ramillies）、肯特號重巡（HMS Kent）、華禮仕號偵察驅逐艦（HMS Wallace）等艦上服役。

1942年，21歲的菲立普晉升為海軍上尉，成為英國海軍史上最年輕的上尉。1943年菲立普被任命為華禮仕號副手，參與西西利戰役。在他的指揮下利用煙霧皮艇成功掩護撤退，避免成為轟炸機目標。

捨棄身分迎娶伊麗莎白二世

二戰結束後，菲立普經歷短暫的流亡生活後，在1947年返回英國，與伊麗莎白二世，今天的英女王結婚。兩人早在1939年認識，當年伊麗莎白與瑪嘉烈公主（Princess Margaret）參觀皇家海軍學院，菲立普成為兩人嚮導，就此成為伊麗莎白好友，兩人戰時一直保持書信來往。

為迎娶伊麗莎白二世，菲立普入藉英國，放棄原有的身分和姓氏。結果菲立普從格呂克斯堡（Glucksburg，全稱什勒斯維希-霍爾斯坦-索恩德堡-格呂克斯堡）改姓蒙巴頓（Mountbatten），捨棄希臘和丹麥的王室頭銜與繼承權，被冊封為愛丁堡公爵。

菲立普與伊麗莎白的結婚在西敏寺盛大舉行，由英國廣播電台（BBC）全球直播。但因當年與德國交戰，菲立普在德國的3位姊姊均無被邀請觀禮，只有在英國出生及成長的母親愛麗絲獲准參加。

婚後菲立普繼續參與軍旅，1950年晉升海軍少校，並成為偵察艦喜鵲號（HMS Magpie）艦長。菲立普的軍人生涯直至1952年，喬治六世（George VI）駕崩，伊麗莎白登基女王為止。

菲立普親王與英國女王伊莉莎白二世。美聯社

婚後的王室生活與公務

在伊麗莎白登基成英女王後，菲立普跟隨伊麗莎白履行王室公務，四出訪問。1956年，菲立普與哈恩（Kurt Hahn）共同創立了愛丁堡公爵獎，鼓勵培育年輕人「對自己和社區的責任感」。同年，他還成立了英聯邦研究議會（Commonwealth Study Conference），提供機會讓大英國協會員定期交流。

自1956年到1957年，菲立普搭乘不列顛尼亞號（HMY Britannia）環遊世界，分別主持了1956墨爾本舉行的奧運會及探訪了南極，菲立普亦因此成為第一位跨越南極圈的英國王室成員。

但在菲立普回程的時候，英國王室開始出現緋聞。傳媒接連針對皇室的報導從原本菲立普秘書離婚，逐漸變成英女王夫婦不和。隨著緋聞變本加厲，觸怒了菲立普及英女王伊麗莎白。英女王決定親自冊封菲立普成為殿下，提升菲立普身分，從愛丁堡公爵成為親王。

成為親王後，菲立普進一步以皇室的名義資助院校及基金組織。如他一直擔任國家公園運動場信托（Field in Trust）的主席直至2013年，並資助9個由英國心臟基金會（British Heart Foundation）設立的英才教育中心。

菲立普親王自1947年與伊麗莎白二世結婚74載，陪伴她經歷英國王室起起跌跌。 路透社

黛安娜與查理王子的結婚與逝世

菲立普親王（左起）、威廉王子、斯賓塞伯爵、哈利王子與查理王子，參加完黛安娜王妃的喪禮後，步行在西敏寺外圍。美聯社

菲立普親王在公眾的影響力在上世紀8、90年代再次映入眼簾。1981年菲立普親王的長子，查理王子與黛安娜結婚，但這段婚姻並不美滿，最後更發生悲劇。

在查理與黛安娜結婚前的5個月，菲立普親王致信查理，要求他要麼迎娶黛安娜要麼與她分手，查理被迫於父親的壓力下向黛安娜求婚。因各種原因關係，兩人的婚姻只維持了5年便觸礁，各自陷入婚外情。

菲立普親王雖一度主持希望維繫兩人關係，但最終失敗，兩人在1996年正式離婚。這段不成功的婚姻成為英國皇室的最大緋聞，外界一般認為菲立普親王對黛安娜不忠非常憤怒。1997年黛安娜死於突然而來的車禍，讓人一度懷疑是菲立普親王下令的暗殺事件。

不過，公眾的疑惑在黛安娜的葬禮上釋疑。黛安娜的兒子，威廉及哈利王子不知應否走就黛安娜的靈柩後，對已不是自己母親的哀悼。在電視拍攝的一幕中，菲立普親王告訴王子們「若你現在不走在靈柩後，你將來必定後悔」，親自帶著兩人往前走。這一幕感動了所有觀眾，亦為黛安娜引來的皇室緋聞劃上句號。

踏入21世紀，菲立普親王因年事已高，身體健康逐漸變差。2008、2012年菲立普親王因病住院，在2017年決定退休，卸下所有公職。2019年1月，97歳的菲立普親王在駕車時遇上交通意外，兩日後再度駕駛時，被拍到未有配戴安全帶。菲立普親王決定在3星期後，自願放棄駕駛執照。

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文章授權轉載自《香港01》