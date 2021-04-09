俄羅斯增兵烏克蘭 梅克爾籲普亭克制

德國總理梅克爾與俄羅斯總統普亭通電話，呼籲減少「俄羅斯在烏東地區不斷增加的軍事存在」。德國政府副發言人德默爾（Ulrike Demmer）在柏林透露，梅克爾強調，這對「緩解局勢」是必要的。

克裡姆林宮通報說，在電話交談中，梅克爾和普亭對「烏克蘭東南部緊張局勢的升級表示關切」，普亭指責烏克蘭政府採取「挑釁行為」，「故意惡化前線局勢」。

美國情報機構稱，俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊境地區部署的軍隊，規模是7年前沖突爆發以來之最。美國總統拜登的發言人普薩基在華盛頓對記者表示，目前部署在俄烏邊境線上俄軍士兵數量比2014年以來的任何時候都多。她指出，美國對「俄在烏東的侵略升級」越來越感到擔憂。

莫斯科否認向頓巴斯的親俄戰鬥人員提供政治及軍事支持。頓涅茨克和盧甘斯克與俄羅斯交界的部分地區被親莫斯科分離主義勢力所控制。不顧國際抗議，克裡姆林宮給予當地居民俄羅斯公民身份。

烏克蘭總統視察戰區

烏克蘭總統澤連斯基周四（４月８日）前往處於爭奪狀態的頓巴斯地區訪問部隊。據烏克蘭軍方稱，就在當天，也發生了與忠於莫斯科的分離主義武裝之間的交火事件，至少有兩人喪生。交火主要發生在前頓涅茨克機場和瀕臨亞速海的沃迪亞內（Vodyane）。

現年43歲的總統澤連斯基向參戰人員頒發勳章和其它獎章。他在表講話時說：「我感謝你們保障人民的安寧，保護我們的國家。……我們永遠銘記每一個為保衛祖國而犧牲的戰士」。

聯合國估計，迄今已至少有1.3萬人死於這場血腥沖突。2015年在法德調解下達成的和平方案被凍結。因為戰爭，歐盟對俄羅斯實施制裁。

凝煉/張筠青（德新社、美聯社）

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