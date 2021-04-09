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捷克武器大赦！竟有收藏家送來「粉紅戰車」與自走砲
捷克1月30日展開為期半年的「武器大赦」，讓民眾未曾用於犯罪的私藏武器可以合法化。警方7日在推特表示，雖然他們年初製拍有人開戰車來上繳的搞笑宣傳影片，但當時完全沒有料到，還真有人送來前蘇聯的戰車與自走砲。
俄國官媒RT報導，送交警方的T-34/85戰車與SD-100自走砲都是前蘇聯設計，再授權捷克自行生產，屬於北部赫拉德茨克拉洛韋（Hradec Králové）的一位歷史武器收藏家。據指他相信自己從1990年代開始就合法擁有戰車與自走砲，但不確定是否妥善停用（deactivated）。
捷克警方在第二則推文指出，儘管戰車與自走砲都不會引發危害，仍發現停用程序存在部分不符合現行法規的地方，原來的文件也已經不見了。這位歷史武器收藏家已獲准進行補正，讓他能把戰車跟自走砲繼續停在自家車庫內。
不過，警方並未在推文解釋，為什麼那一輛T-34/85戰車砲塔與上半部會塗成粉紅色。
Když jsme točili video ke zbraňové amnestii, ve kterém jsme použili nadsázku v podobě odevzdaného tanku, tak jsme netušili, že tím inspirujeme veřejnost. Další z odevzdaných "perliček" - samohybné dělo SD-100 a Tank T 34/85. #policiepp pic.twitter.com/5qjbFRD4FH— Policie ČR (@PolicieCZ) April 7, 2021
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