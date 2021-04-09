捷克武器大赦！竟有收藏家送來「粉紅戰車」與自走砲

捷克1月30日展開為期半年的「武器大赦」，讓民眾未曾用於犯罪的私藏武器可以合法化。警方7日在推特表示，雖然他們年初製拍有人開戰車來上繳的搞笑宣傳影片，但當時完全沒有料到，還真有人送來前蘇聯的戰車與自走砲。

俄國官媒RT報導，送交警方的T-34/85戰車與SD-100自走砲都是前蘇聯設計，再授權捷克自行生產，屬於北部赫拉德茨克拉洛韋（Hradec Králové）的一位歷史武器收藏家。據指他相信自己從1990年代開始就合法擁有戰車與自走砲，但不確定是否妥善停用（deactivated）。

捷克警方在第二則推文指出，儘管戰車與自走砲都不會引發危害，仍發現停用程序存在部分不符合現行法規的地方，原來的文件也已經不見了。這位歷史武器收藏家已獲准進行補正，讓他能把戰車跟自走砲繼續停在自家車庫內。

不過，警方並未在推文解釋，為什麼那一輛T-34/85戰車砲塔與上半部會塗成粉紅色。

捷克1月30日展開為期半年的「武器大赦」，警方7日在推特發布一位歷史武器收藏家送來一輛捷克製前蘇聯SD-100自走砲。畫面翻攝：Twitter/PolicieCZ