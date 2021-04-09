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南韓自製4.5代戰機 KF-21「獵鷹」一號原型機亮相

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
南韓新一代超音速噴射戰鬥機「KF-21獵鷹」一號原型機9日亮相，據指南韓軍方規劃2028年先部署40架，2032年再部署另外80架。路透
南韓新一代超音速噴射戰鬥機「KF-21獵鷹」一號原型機9日亮相，據指南韓軍方規劃2028年先部署40架，2032年再部署另外80架。路透

南韓防衛事業廳9日為自製新一代超音速噴射戰鬥機KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae）一號原型機舉行揭幕儀式，據指南韓軍方規劃2028年先部署40架，2032年再部署另外80架。

CNN與韓聯社報導，防衛廳與韓國航空宇宙產業（KAI）2016年啟動戰機研發，目標是替換南韓空軍已老舊的F-4與F-5戰機。KF-21是一款4.5代雙引擎戰機，視任務類型有單座版與雙座版，預期配備空對空與空對地飛彈，甚至可能掛上空射巡弋飛彈。

文在寅總統在講話指出，KF-21戰機完成陸空測試就會立刻展開全面生產，不僅成為南韓空軍骨幹，也象徵南韓獨立國防展開新紀元，更是航空工業發展的歷史里程碑。此外，大規模量產可望帶來10萬個就業崗位與5.9兆韓元附加價值。如果能夠打開外銷市場，將產生更大的效應。

據報KF-21研發計畫總經費達18.6兆韓元（折合近4744億台幣），光研發費就達8.6兆韓元，部分來自印尼的投資，正出訪南韓的印尼國防部長普拉博沃也出席揭幕儀式。

韓聯社報導，KF-21從設計到製作均由南韓技術團隊主導，主動相位陣列雷達（AESA）和紅外線搜索與追蹤（IRST）等系統均成功實現國產化。防衛廳目前計畫2022年7月首飛，2026年完成全部研發，讓南韓成為全球第13個成功研發國產戰機的國家，以及第8個開發出先進超音速戰機的國家。

南韓總統文在寅9日出席「KF-21獵鷹」一號原型機揭幕儀式，稱許這架戰機將成為南韓空軍骨幹，象徵南韓獨立國防展開新紀元，更是航空工業發展的歷史里程碑。法新社
南韓總統文在寅9日出席「KF-21獵鷹」一號原型機揭幕儀式，稱許這架戰機將成為南韓空軍骨幹，象徵南韓獨立國防展開新紀元，更是航空工業發展的歷史里程碑。法新社
南韓9日為自製新一代超音速噴射戰鬥機「KF-21獵鷹」一號原型機舉行揭幕儀式。路透
南韓9日為自製新一代超音速噴射戰鬥機「KF-21獵鷹」一號原型機舉行揭幕儀式。路透

南韓 戰機 空軍

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