扣押3個多月！伊朗釋放南韓油輪

「支持緬甸，不支持獨裁者！」自緬甸2月1日政變以來，頻頻走上街頭抗議示威，被網友譽為「地表最帥和尚」的24歲緬甸演員兼模特兒 Paing Takhon 於4月8日清晨約5點被軍方從家中帶走，至今仍下落不明。同一天軍方也發出逮捕令，當中涉及100多位反政變且具有影響力的人士，包括曾經聲援示威者的影像創作者、模特兒、歌手和記者等等。此舉被視為軍方繼續擴大打壓力道，試圖透過逮捕名人來達到噤聲效果。而在國際具備知名度、且在政變後頻頻向外界傳達示威情況的Paing Takhon自然也成為軍方的眼中釘。

2021-04-09 17:56