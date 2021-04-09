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扣押3個多月！伊朗釋放南韓油輪
美聯社與韓聯社報導，南韓外交部說，伊朗9日釋放了扣押數月的南韓油輪「韓國化學號」，這艘油輪在完成行政程序後，於當地時間早上6點離開港口，船長和船員身體健康，船舶也無異常。
韓國化學號從沙烏地阿拉伯啟程前往阿拉伯聯合大公國，1月4日在波斯灣被伊朗革命衛隊扣留，船上載有5名南韓籍船員等20人。
伊朗國營伊通社報導，伊朗外交部發言人卡提布札德說：「應船東與南韓政府要求，檢方下令釋放這艘油輪。」
南韓政府分析指出，南韓配合美國制裁伊朗，凍結伊朗70億美元原油出口貨款，引發伊朗不滿而扣留南韓船舶。南韓和美國後來協商，將部分伊朗凍結資金匯至伊朗在瑞士的帳戶，以及擴大韓伊人道主義交易等方案。南韓外交部認為，伊朗認可南韓政府的努力，決定釋放船舶。
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