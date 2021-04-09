福島核廢水擬排入海 將稀釋到WHO飲用水輻射標準1/7

日媒NHK報導，日本政府已敲定福島核一廠核廢水排放入海的方針，預定13日相關部長會議上進行確認。放流之前，會將核廢水稀釋到世界衛生組織(WHO) 訂定飲用水輻射安全標準的七分之一。

保管核一廠核廢水的儲罐最快明年夏天將達到容量極限。關於核廢水的處置方法，日本政府小委員會做成報告指出，將放射性物質活度稀釋至法令標準以下後，排入海洋的方式，比排入空氣中更為可行。日本首相菅義偉7日也在官邸與全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長岸宏會晤，尋求理解。

報導指出，日本政府敲定將在13日舉行相關部會首長會議，確定排放入海的方針。日本政府將加強氚濃度監控機制，並盡力防止謠言傷害。

具體的做法上，以兩年後實施為目標，此前準備工作，將把核廢水濃度稀釋到國家基準的四十分之一，這大約是世界衛生組織(WHO) 設定的飲用水標準的七分之一。將納入當地自治團體、水產業者，強化放流水後的輻射濃度監測；並取得國際原子能機構(IAEA)協助，向國內外公布透明、客觀的資訊，以避免不實謠言流傳。

日本政府將對當地漁業關係者提供協助，並規劃當地產品促銷、推動觀光旅遊等政策。若有任何謠言傷害，東京電力公司將設法提供補償。

相關部會會議中預定將通過成立新的小組，監督執行情況，有必要時，機動性追加因應措施。有鑑於當地民眾的憂慮感強烈，日本政府會採取全面措施確保安全、遏止謠言。