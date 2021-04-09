俄烏邊境緊張！CNN：美擬派軍艦到黑海給烏克蘭站台

由於俄羅斯和烏克蘭邊境關係緊張，美國一名國防官員8日向CNN透露，美國正考慮在未來幾周內派軍艦到黑海，以表示對烏克蘭的支持。

該名不具名的官員說，美國海軍會例行性在黑海行動，但部署軍艦將向俄羅斯發出一個明確訊息，即美方正密切關注。

根據1936年簽署的《蒙特勒公約》，美國軍艦若打算進入黑海，須提前14天通知土耳其。尚不清楚美方是否已發送通知。

該名官員還說，海軍將繼續在黑海上空的國際空域飛行偵察機，以監控俄方的海軍活動和任何在克里米亞的軍隊動向。

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儘管美軍尚未發現俄軍有準備向烏克蘭進攻的跡象，但該名官員表示，「如果情況有所變化，我們隨時準備好回應」，目前的評估是俄羅斯正在進行訓練和演習，情報人員並未提到要採取進一步行動的軍事命令，但他指出，他們很清楚情況可能隨時改變。