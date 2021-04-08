制裁壓力在即 俄嘗試脫離西方系統

俄國將嘗試逐步脫離西方經濟及網路架構。隨著俄國與烏克蘭邊界衝突加劇，美國已表態支持烏克蘭，且很可能對俄羅斯採取經濟制裁，因此俄羅斯開始為潛在的金融及經濟制裁備戰，以確保金融體系能夠正常運作，同時開始嘗試降低對西方互聯網系統的依賴度。

脫離美元系統

與此同時，西方評論家持續討論將俄羅斯移除世界貿易體系的可能方案，但不確定制裁計畫是否將付諸實現，據《RT電視台》報導，克里姆林宮發言人德米特里・佩斯科表示，俄羅斯不會排除任何潛在威脅，而這些抵制行動是「不合理且不可預測的」，而這些措施也迫使俄羅斯保持備戰狀態。

此外，俄羅斯外交部長謝爾蓋・拉夫羅夫在上個月與中國官方會晤時提到，美國為了限制俄羅斯及中國的技術發展，將對美元做出限制，因此兩國應該優先脫離受「西方控制的支付系統」，嘗試消彌美元在國際市場中默認的優先地位。

脫離外國技術依賴

貨幣政策外，俄羅斯也開始透過抑制Twitter的相關活動，嘗試讓本國開發的互聯網系統取得發展空間，減少對西方科技公司的依賴程度，並指控Twitter中3168則2017後的貼文有煽動非法活動的嫌疑。

據《金融時報》俄羅斯總統普丁甚至對此強調，如果互聯網「不服從正式的法律規則和社會道德法則」，社會將「從內部崩潰」，而Twitter當局上週曾與俄羅斯當局進行對話，強調Twitter不會允許任何非法活動，並譴責其關閉互聯網，及試圖使大眾沈默的行為。

【更多精采內容，詳見 】