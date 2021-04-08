南蘇丹疫情捐款 成貪污髒錢

南蘇丹從各國從獲得的疫情捐款和貸款，卻淪為貪污贓款。外媒報導，由於南蘇丹在疫情間從國際各大組織，獲得超過1億美金的捐款，IMF也提供了約2億美金的貸款，然而經過媒體調查，大筆金錢卻沒有妥善運用在醫療和人民福祉，反而落入貪官污吏的口袋，此舉引發人道組織的譴責，也引起歐盟和世界銀行等重要組織的關切。

半島電視台報導，由於南蘇丹經過多年戰爭，醫療體系脆弱，因此歐盟和世界銀行，加上各大人道救援組織，總共捐助了約1億美金，國際貨幣基金組織也為該國提供約2億美金的貸款，希望能幫助南蘇丹挺過疫情。

政府黑箱作業

然而經過調查，南蘇丹的疫情並不如預想中嚴重，如在過去一年，該國新冠死亡人數不到150人，然而巨額善款和貸款卻落入貪官污吏，還有被黑心企業用來賺取暴利。例如有消息指出，南蘇丹有公司獲得預算誇張的合同，只為翻修一間空無一人的醫院。

經過半島電視台8個多月的調查，南蘇丹政府濫用善款的行為已引發人道組織不滿。公民進步組織（CEPO）負責人艾德蒙．雅卡尼表示，南蘇丹只會一味向國際尋求援助，但等到援助下來時，又沒有妥善用在公民身上，並呼籲歐盟、聯合國等組織應介入監督金援流向。

援助金成貪污來源

新興人道主義報導，不只是南蘇丹，巴西、英國、美國等大國都有傳出因為新冠疫情的資金、設備相關的貪污醜聞，如在巴西，已經有超過1500起被起訴的刑事案件與新冠疫情的貪污腐敗有關。

作為新冠疫情中獲得最多金援的國家之一，南蘇丹濫用資金的狀況讓人道組織表達失望，也呼籲歐盟、世界銀行等組織應謹慎考慮未來對南蘇丹是否繼續挹注大量資金支持，但是也有意見認為，若因為政府的錯誤抽離資金，恐怕只會讓人民更陷於水生火熱，因此需要有強制力的組織介入，以確實監督資金流向。

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