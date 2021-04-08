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鐵達尼號電報員出事前的手寫明信片 有望以42萬元拍出

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
一張由鐵達尼號船員在沉船前幾周寫的明信片，近日有望以1.5萬美元（約新台幣42.6萬元）價格拍賣成交。截自CNN
一張由鐵達尼號船員在沉船前幾周寫的明信片，近日有望以1.5萬美元（約新台幣42.6萬元）價格拍賣成交。截自CNN

一張由鐵達尼號船員在沉船前幾周寫的明信片，近日有望以1.5萬美元（約新台幣42.6萬元）價格拍賣成交。

英國郵輪鐵達尼號1912年4月14日發生沉船事故，造成逾1500人罹難。當時船上的無線電發報員傑克．菲利浦（Jack Phillips）於1912年3月在建造鐵達尼號的愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）港寫了一張明信片給姊姊埃爾希（Elsie）。鐵達尼號隨後在當年3月底完工，4月2日離開碼頭。

該張明信片長約13.97公分、寬約8.89公分，上面印有鐵達尼號造船時的照片，郵戳地點為貝爾法斯特。明信片內容大致為，「工作很忙。希望周一離開，周三下午到達南安普敦（Southampton）。希望你過得還好。」結尾語為「愛你的傑克」。

總部位在波士頓的PR拍賣行（RR Auction）執行副總利文斯頓（Bobby Livingston）表示，「菲利浦通常選擇印有他所服務的船隻，作為明信片」。

利文斯頓在聲明中說，「根據我們的研究，埃爾希保留的300張明信片中，只有五張與鐵達尼號有關，而且只有兩張顯示出郵輪的正面，因此極為罕見」。

利文斯頓說，當年25歲的菲利浦是被眾人遺忘的英雄，在船開始沉入前仍持續發出呼救信號，竭盡所能挽救乘客和船員。根據PR拍賣行，當水淹及菲利浦的腳後，他才棄船逃命，坐上一艘可折疊的救生艇，但最終仍因低溫死亡。

菲利浦明信片的拍賣截止日為4月14日。PR拍賣行表示，估計會以1.5萬美元成交。

這並非首次有鐵達尼號上的遺物被拍賣。鐵達尼號頭等艙午餐菜單2015年在拍賣會上以8.8萬美元（約合新台幣250萬元）拍出。

鐵達尼號 郵輪

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