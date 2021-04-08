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破解加密訊息！警查獲史上最大宗海洛因 市值473億元

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
比利時警方日前宣布，透過破解加密手機網路，查獲近28噸海洛因，市值高達14億歐元（約新台幣473億元）。美聯社
比利時警方日前宣布，透過破解加密手機網路，查獲近28噸海洛因，市值高達14億歐元（約新台幣473億元）。美聯社

比利時警方5日宣布，透過破解加密手機網路，查獲近28噸海洛因，市值高達14億歐元（約新台幣473億元）。

CNN報導，比利時警方發布聲明說，自2月20日以來的六周內，警方已在安特衛普港（Antwerp）查獲27.64噸的海洛因，其中包括4月2日和3日原本要連夜運送的11噸海洛因。

警方表示，警察專家透過破解一個名為Sky ECC的加密平台，才能從中得到有關海洛因運送的詳細資訊。聲明中指出，這些數據提供當前案件所需，但也打開了新的犯罪途徑，海洛因的國際走私網絡便是仰賴加密服務聯絡。警方表示將繼續深入調查。

這並非警方首次透過破解加密平台破獲毒品案。去年法國和荷蘭的執法機構就破解了EncroChat加密平台，並將內部數據分享至歐洲刑警組織，讓警方能夠監控犯罪組織的通訊內容，包括大量照片和數百萬條訊息。

比利時 警察

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