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埃爾多安會見歐盟領導人 女士只能靠邊坐？

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歐盟委員會主席馮德萊恩（左）和歐盟部長理事會主席米歇爾（左二）出訪土耳其，座次安排引起議論。右二為土耳其總統埃爾多安。 德國之聲中文網
歐盟委員會主席馮德萊恩（左）和歐盟部長理事會主席米歇爾（左二）出訪土耳其，座次安排引起議論。右二為土耳其總統埃爾多安。 德國之聲中文網

（德國之聲中文網）本周，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟部長理事會主席米歇爾（Charles Michel）一同出訪土耳其，周二（4月6日）與總統埃爾多安有一場會晤。

從歐盟代表團發布的照片看，埃爾多安與米歇爾落座於居中的單人扶手椅上，而馮德萊恩女士則坐在側面一張碩大的沙發中間，與埃爾多安相距甚遠。對面是同時參加會晤的土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）。

作為歐盟最高領導人和女性，卻在座次上被如此「邊緣化」，引起了一些關注和評論。土耳其裔的德國聯邦議院綠黨議員厄茲德米爾（Cem Özdemir）在推特上發帖，對此評論道：「像普京、埃爾多安這樣的威權式壓迫者和大男子主義者會有意識地傳達這樣的信號──可以一笑了之，但不是一定要這樣，畢竟這無法贏得這幾位先生的尊重。」

社交媒體上還有人指出，馮德萊恩的前任，上一屆歐委會主席容克（Jean-Claude Juncker）在會晤埃爾多安的時候，可是和他平起平坐的。

歐委會：禮賓非小節

歐盟委員會周三做出回應，對土耳其方面的做法表示不滿。一名發言人稱，委員會主席馮德萊恩本應獲得與埃爾多安和米歇爾同等的座次。發言人說，馮德萊恩對座次安排「顯然很吃驚」，但對她來說，還是討論實質性問題更為重要。

但這位發言人強調，發生在安卡拉總統府的情況不應再次出現，有關方面今後將采取預先措施。

歐委會還指出，馮德萊恩利用此次同埃爾多安的會談，與土耳其總統就女性權益進行了坦率、詳盡的討論，也包括土耳其最近退出伊斯坦布爾公約的話題。2014年開始生效的該公約旨在保護婦女兒童免受暴力，特別是家庭暴力的侵犯。

歐盟領導人周二同埃爾多安會談的主要議題是歐盟與土耳其擴展關系的可能性。在大約10天前的歐盟峰會上，歐盟國家和政府領導人同意重新啟動與土耳其發展關系的進程，以避免雙邊矛盾繼續激化。

2016年與土耳其就移民問題達成協議以來，歐盟依賴土耳其阻止其他國家難民從該國繼續前往歐洲。去年，土耳其因其在地中海東部的油氣勘探活動與希臘發生糾紛，歐盟曾以制裁相威脅。之後安卡拉停止了爭議性的勘探並釋放出有意對話的信號。

葉宣/洪沙（德新社）

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本文章由德國之聲授權提供】

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