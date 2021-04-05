想戒菸！他買完「這物」後 玩刮刮樂竟中3940萬元

英國一名貨車司機決心想要戒菸，日前到商店購買電子煙後，就用剩下的零錢買了刮刮樂，沒想到刮中100萬英鎊（約台幣3940萬）大獎，讓他又驚又喜。

太陽報報導，現年63歲的貨車司機麥克法登（John McFadden）表示，自己當時覺得應該為戒菸做些什麼，因此到商店買了電子煙，並用找來的零錢隨手買了刮刮樂來玩，未料真的中了100萬英鎊，讓他難以置信。

據報導，已經離婚的麥克法登用獎金買了一輛Skoda全新休旅Kamiq車款，並且打算搬到離三個孩子與兩個孫女更近的地方和帶他們去度假，「希望我在新花園中擁有酒吧與熱水浴池的計畫，能帶來更多家庭樂趣」，也透露自己不打算放棄工作，「我離退休年齡還很遠」。