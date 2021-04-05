科索沃選出女總統 民眾盼勇敢改革

男生做不到的，讓女生來！科索沃4日選出該國歷史上第2位女總統奧斯曼尼，外界認為她充滿勇氣，過去她一向對科索沃的統治菁英勇於批評，因此民眾希望她能帶領科索沃逐漸擺脫過去政府貪汙的狀況、帶領改革，她表示願意與塞爾維亞對話，但前提是塞爾維亞要承認科索沃。但反對黨批評她缺乏經驗。

再次出現女總統

根據《半島電視台》報導，奧斯曼尼在4日獲得科索沃內閣執政黨自決運動的支持下，在120席國會中獲得71票，因此正式成為科索沃歷史上第2位女總統，她其實在去年11月就曾代理總統，因為原總統薩奇在科索沃脫離塞爾維亞的獨立戰爭中，疑似犯下戰爭罪而遭到海牙特別法庭起訴而辭職。

科索沃2月大選中，左翼自決運動獲得大勝，因此現在該黨在政府中掌握總統、議長與首相位置，雖然奧斯曼尼角色比較像是虛位的國家元首，但在半總統制下她仍有外交政策與指揮軍隊的權力。她在演說中希望與過去的母國塞爾維亞建立正常外交關係，但塞爾維亞要為過去鎮壓科索沃的屠殺道歉。

勇於任事但缺經驗

《美國之音》提到，科索沃在2008年獨立後，逐漸獲得超過100個國家承認其國家地位，但過去身為南斯拉夫聯邦主體的塞爾維亞仍不願承認科索沃，還有塞爾維亞的聯盟國（主要以中國、俄國為代表），而與塞爾維亞之間的關係好壞，也牽動科索沃各政黨的支持度。

科索沃媒體對於奧斯曼尼的評價是一向無所畏懼，即使該國主要統治階級是獨立建國的功勳元老，但她在政府貪汙時仍願意挺身批評。不過因為今年2月大選慘輸而辭職的前科索沃民主聯盟黨魁穆斯塔法受訪時卻認為，奧斯曼尼缺乏治理政府的經驗，只是支持她的民眾仍認為，她能將拖很久的改革付諸實踐。

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