緬甸示威者發動復活節示威 軍方持續暴力鎮壓

(德國之聲中文網) 緬甸的反政變示威者4日發起以復活節彩蛋為主題的抗議活動，他們在彩蛋上寫下了反對軍政府政變的信息。示威者在社交媒體分享寫有各式標語的彩蛋照片，彩蛋上有「春季革命」丶「我們必須勝利」和 「敏昂萊必須滾蛋」等標語。

其他的彩蛋上也出現昂山素季的圖像和代表反抗姿態的三指禮。此外，其他示威者則在彩蛋上寫下「拯救我們的人民」和「民主」等字眼。不少緬甸年輕人在主要城市仰光分發這些印有抗議信息的彩蛋。他們也會將彩蛋放置在鄰居的家門口。

自2月1日軍方發動政變推翻民選政府以來，該國民眾已運用許多方法發動示威行動。該國軍隊持續對示威群眾使用致命武力，導致示威開始至今，已有至少550名緬甸人民不幸喪命，其中包括兒童。

教宗關注緬甸局勢

教宗方濟各周日在聖彼得大教堂發表復活節文告時說，緬甸青年「致力於支持民主，和平地發出自己的聲音，因為他們知道只有用愛才能消除仇恨」。

緬甸的紅衣主教查爾斯-波 (Cardinal Charles Bo) 也在推特上分享了一條復活節信息，寫道「耶穌已經復活：哈利路亞--緬甸將再次崛起！」雖然緬甸以佛教徒為主，但也有一定數量的基督教徒。

與此同時，緬甸街頭的示威活動持續進行，路透社稱，緬甸軍隊再次向示威者開火。在首都內比都，傳出有警察向騎摩托車的示威者開火，導致兩名男子死亡。緬甸現在新聞網則報導，4日有一名男子在北部城鎮巴莫 (Bhamo) 被打死。

改變示威策略

在人民發動反政變示威的初期，示威活動吸引了數萬人。但這種情況已經越來越少，部分原因是緬甸軍方開始展示武力，經常以實彈攻擊示威者。為此，示威者改變策略，在軍隊發動反制前，舉行更小型且流動性高的集會。

緬甸人民也在社交媒體上發起罷工丶燭光守夜丶紀念死者的「鮮花抗爭」等公民不服從運動。而在緬甸軍方持續以暴力方式鎮壓示威民眾的同時，各國也繼續譴責政變，並呼籲緬甸軍方釋放昂山素季等民選政府成員。聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 4月1日強烈譴責緬甸軍方的暴力行為。

William Yang/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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