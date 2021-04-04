面對中國：菲防長嚴厲指責 菲外長盛贊友誼

（德國之聲中文網）菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）4月4日在一份聲明中說："中國海上民兵持續停留在該地區表明，他們打算進一步佔領西菲律賓海（區域）。"這是這位菲律賓防長兩天內發出的第二份措辭嚴厲的聲明。他反覆要求中國船只離開牛軛礁（Whitsun Reef）。

數日以來，超過200艘中國船只聚集在南海的牛軛礁水域，引發了菲律賓方面擔憂。馬尼拉稱，這是由海上民兵所駕駛。中國方面則強調沒有所謂的"中國海上民兵船"，這些都是普通的漁船在避風。

牛軛礁位於南沙群島九章群礁東北端，多年來由中國實際控制。這座只有在低潮時能露出水面的礁盤距離菲律賓巴拉望島大約170海裡。馬尼拉強調，牛軛礁處於其200海裡專屬經濟區內。

洛倫扎納周六（4月3日）表示，盡管天氣狀況有所改善，牛軛礁水域仍有44艘中國船只。他說，"我不是傻瓜，天氣目前不錯，他們沒有理由繼續停在那裡"。洛倫扎納在周日的聲明中稱，"他們此前在帕納塔格礁（中國稱黃岩島）、潘加尼班礁（中國稱美濟礁）就曾這樣做"，指責中國侵犯了菲律賓主權。

中國駐菲律賓大使館回應稱，洛倫扎納有關中國漁船停靠在南海牛軛礁的言論"令人費解"，並敦促菲律賓當局"避免發表任何進一步煽動非理性情緒的不專業言論"。

3月下旬，中國駐馬尼拉使館已經發聲明表示，"牛軛礁是中國南沙群島的一部分。長期以來，中方漁船一直在該礁附近海域捕魚。近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常"。

"中菲友誼牢不可破"

周五（4月2日），中國外長王毅剛剛與菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）在福建舉行會談。據中國外交部網站的消息，王毅表示，"在習近平主席和杜特爾特總統戰略引領下，中菲關系近年來保持健康穩定發展，雙方政治互信不斷深化。……新冠疫情發生後，雙方互施援手、共克時艱，兩國人民友誼進一步升華"。

這位中國外長特別強調：中方願同包括菲在內的東盟國家一道，推動區域全面經濟伙伴關系協定早日生效實施，全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進"南海行為准則"磋商，在分歧問題上互不示強，彼此照顧，維護好南海局勢穩定和雙方關系發展勢頭。

菲律賓外長洛欽表示，"菲中友誼牢不可破。……菲方致力於推動菲中關系進一步深入發展"。

洛欽也對中國幫助菲律賓抗擊疫情進行了感謝，稱"中國提供疫苗不是為了開展'疫苗外交'，而是展現了中國擔當"。他也稱，希望加快推進"南海行為准則"磋商，共同維護南海和平穩定。

在過去一周，中國國務委員兼外長王毅與四位東南亞國家外長在福建南平舉行會晤。除了菲律賓外長外，來華的還有新加坡外長、馬來西亞外長和印度尼西亞外長。

王凡/張筠青（路透社，法新社等）

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