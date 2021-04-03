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大逆轉！ 泰國前總理盈拉免賠320億台幣

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
泰國前總理盈拉。美聯社資料照片
泰國前總理盈拉。美聯社資料照片

泰國媒體3日報導，泰國中央行政法院2日就財政部向前總理盈拉索賠350億泰銖（約合320億台幣）一案進行一審宣判，判決財政部的行政索賠命令不合法，下令撤銷該索賠令。

泰國財政部於2016年10月13日下達命令，稱盈拉任職總理期間在大米收購項目中瀆職，並致使政府損失慘重，要求英拉賠償350億泰銖。盈拉隨後向中央行政法院提出訴訟，要求判決撤銷該命令。　　

行政法院一審判決書指出，大米收購項目的操辦人員均為政府相關部門官員，盈拉作為總理，並沒有證據顯示其參與簽署採購或典押大米的合約，甚至沒有證據顯示盈拉過問或瞭解這些合約的情況，因此財政部的索賠令不合法，予以撤銷。

雖然逃過賠錢的結果，但一審還判她五年徒刑，她後來潛逃出境。假如回國，還是得面對牢獄之災。

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