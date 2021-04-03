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澳洲時尚傳奇不慎跌倒 卡拉贊帕蒂辭世享壽78歲

中央社 / 墨爾本3日綜合外電報導
澳洲時尚傳奇卡拉贊帕蒂（Carla Zampatti）。 歐新社資料照
澳洲時尚傳奇卡拉贊帕蒂（Carla Zampatti）。 歐新社資料照

澳洲時尚傳奇卡拉贊帕蒂（Carla Zampatti）家屬今天表示，卡拉贊帕蒂上週在雪梨不慎跌倒因而辭世，享壽78歲。她過去半個世紀以優雅設計和提倡女性賦權享有盛名。

路透社報導，卡拉贊帕蒂上週出席一場戶外的歌劇演出時不慎跌倒，住院一週後於今天辭世。澳洲女星妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特布蘭琪（CateBlanchett）與前總理吉拉德（Julia Gillard）都是她的品牌愛好者。

卡拉贊帕蒂的家人發表聲明說：「她作為一個女企業家，在巨大激烈的社會變遷中不斷茁壯成長。在1960年代女權運動中，為爭取解放的女性設計服裝，以增強女性當今的領導地位。」

1970年代初期，澳洲社會仍相當保守，卡拉贊帕蒂是第一批設計泳裝的設計師之一。

卡拉贊帕蒂於1942年在義大利出生，家人在1950年移民澳洲。卡拉贊帕蒂在1965年發表同名品牌，5年後成立卡拉贊帕蒂有限公司（Carla Zampatti Pty Ltd）。

卡拉贊帕蒂2009年曾告訴澳聯社（AAP）：「在你年輕氣盛時沒什麼錢，卻還能闖出一片天，真是非常神奇。」

眼光精準的卡拉贊帕蒂在澳洲各地開了數十家精品服飾店，擔任好幾家公司董事，也曾擔任澳洲公共廣播機構特殊廣播服務公司（SBS）董事長。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）發表聲明說：「我們痛失一位非常了不起且具鼓舞人心的澳洲人。」聲明並說卡拉贊帕蒂不僅是時裝界的傳奇，還是企業家的先驅與澳洲多元文化的倡導者。

莫里森說：「她對我們國家的貢獻將是永恆的，就像她的設計一樣。」

澳洲

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