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不受梅根「核彈級」訪談影響！英國女王與查理王子悠閒散步

香港01 / 記者洪怡霖／報導
英國王室4月2日發布英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與王儲查理王子 （Prince Charles）在花園散步的相片。 美聯社
英國王室4月2日發布英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與王儲查理王子 （Prince Charles）在花園散步的相片。 美聯社

英國王室4月2日發布英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與王儲查理王子 （Prince Charles）在花園散步的相片。當天是耶穌受難日。

王室當天發布查理和英女王3月23日在浮若閣摩爾宮（Frogmore House）的花園漫步時的合照。照片顯示，女王身穿墨綠色斗篷大衣，以及頭上綁著一條絲巾，查理也穿著一件啡色外套。兩人面露笑容地站在公園，兩人後方有櫻花和水仙花盛開。浮若閣摩爾宮位於溫莎堡（Windsor Castle）以南約半英里（約0.8公里）。

查理王子次子哈利王子（Prince Harry）及其妻梅根（Meghan, Duchess of Sussex）接受美國名嘴歐普拉訪問，在3月7日播出。由於梅根在訪問中稱自己嫁入王室後備感孤立，甚至指出有家族成員稱不知道小王子出生後膚色有多深，這些負面的言論對王室形象話成衝擊。英女王因此發布簡短聲明，稱會認真看待事件，並私下處理。

從英國王室發布的照片看來，英女王母子倆生活如常，未受哈利及梅根訪問內容曝光影響。

伊麗莎白二世3月31在薩里郡（Surrey）拉尼米德（Runnymede）出席澳洲皇家空軍成立100周年紀念活動，這是女王2021年第一次親身出席公開活動。

英國王室4月2日發布英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與王儲查理王子 （Prince Charles）在花園散步的相片。圖／取自Twitter@RoyalFamily
英國王室4月2日發布英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與王儲查理王子 （Prince Charles）在花園散步的相片。圖／取自Twitter@RoyalFamily

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文章授權轉載自《香港01》

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