人權團體：緬甸政變至今逾550平民喪生

德國之聲 / （德國之聲中文網）

據緬甸媒體及目擊者稱，緬甸安全力量周六再次對抗議者開火，造成五人死亡。

緬甸援助政治犯協會（AAPP）統計，自緬甸軍方2月1日發動政變以來，已有超過550名平民死亡，其中46人為兒童；此外，約2751人被關押或判刑。

盡管緬甸安全力量對反軍事政變示威實施暴力鎮壓，每日仍有示威者在緬甸各地集結抗議，要求軍方下台並恢復民選政府。

《今日緬甸》（Myanmar Now）報道指出，緬甸安全力量在蒙育瓦市對示威群眾開槍，造成三人死亡。另據勃固當地媒體Bago Weekly Journal報道，在直通有一人遭開槍擊斃，10人被拘留，軍方則帶走了死者遺體。另有一名未參與示威的18歲青年因路經現場被子彈打中身亡。

一名在蒙育瓦的示威者以短信對路透社表示：“他們開始不停用閃光彈和實彈射擊。人群後退並快速設置屏障，但我前方的一人被子彈擊中，當場死亡。”

軍方政變後，緬甸民眾初期在多個大城市舉行大規模示威，但隨後改以“游擊集會”的形式於各地發起快速的小型抗議活動，在安全力量來不及反應前便撤退。

此外，一些緬甸民眾在夜間舉行燭光守夜活動。

讓示威者噤聲

緬甸當局正試圖控制信息傳播。目前已關閉了移動數據服務，周五要求互聯網供應商切斷無線寬帶，造成多數用戶無法上網，但仍有部分民眾成功在社交媒體上發布信息及圖片。

路透社引述緬甸官媒報道，緬甸當局以利用知名度煽動公務人員罷工為由，對18名緬甸名人簽發逮捕令，其中包括演藝人員、網紅以及兩名記者。這些人皆是知名的反軍方統治人士，若罪名成立將面臨3年有期徒刑。

軍方政變後經常在仰光出席示威活動的女演員Paing Phyoe Thu表示，她不會因此退縮。她在臉書上寫道：“無論有沒有逮捕令，只要我活著，就會繼續反對欺侮和殺害人民的軍方獨裁。革命必須勝利。”

國營機構緬甸廣播電視台（MRTV）公開了逮捕令的截圖，以及18人的臉書個人介紹鏈接。

緬甸軍方在封鎖臉書等社媒平台的同時，仍繼續使用社交媒體追蹤批評者，並進行政治宣傳。

美國對緬甸軍方封鎖網絡的作法進行譴責。美國國務院發言人表示：“我們希望這不會使人民噤聲。”

重燃與少數民族武裝戰火

緬甸軍方政變也重燃與北部和東部的少數民族武裝的戰火。在宣布支持親民主運動後，緬甸歷史最久的反叛組織克倫民族聯盟（KNU）20多年來首次遭到軍方空襲。

克倫民族聯盟表示，超過12000村民因為空襲逃離家園。該聯盟呼籲國際對緬甸軍方實施武器禁運。該聯盟在聲明中寫道：“他們針對非武裝平民的不人道行為，造成了兒童、學生等多人死亡。”

媒體報道稱，近日來在克倫民族聯盟的勢力範圍內約有20人因空襲喪生，包括在KNU經營的一處金礦的人員。

克倫民族聯盟在2012年與政府簽署停火協議，結束了60年的動亂。

緬甸軍方在該國北部也與克欽獨立軍爆發戰鬥。動蕩的局勢導致數千難民逃往泰國及印度。

張筠青/任琛（路透社、美聯社）

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