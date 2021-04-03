駐北韓各國大使相繼撤離 僅剩9人

去年全球爆發新冠肺炎疫情後，北韓去年2月宣布封鎖邊境。在官方管制愈來愈嚴格加上物資缺乏的情況下，各國大使紛紛撤離北韓，目前平壤只剩下9個國家的大使。

英國、委內瑞拉、德國、巴西、義大利、法國等國已關閉北韓使館，撤離外交人員，目前只剩九名外國大使、四名代理大使及最低限度的人員。

韓聯社報導，目前仍留在北韓的外國人據估計約290人。為了防疫，北韓當局管制相當嚴格，藥品和生活必需品也嚴重不足。

俄羅斯駐北韓大使館的外交官與家眷今年2月下旬離開平壤返回俄國，一行八人先搭32小時火車，接著改乘2小時巴士，才終於接近俄朝邊境，最後一公里的路由大使館三等秘書索羅金推著載著眷屬及行李的軌道台車前進，越過圖們江上的大橋才抵達俄羅斯的哈桑檢查站。