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伊朗核協議簽署國下週開會 美伊兩國恐無法直接談判

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國重返「伊朗核協議」2日出現新進展，協議簽署國在歐盟安排下將透過視訊討論美國重回協議一事，據稱已敲定6日在奧地利首都維也納舉行實體會議，不過由於伊朗拒絕直接與美國對話，兩國將以透過中間人傳話的方式進行「間接談判」。美聯社
美國重返「伊朗核協議」2日出現新進展，協議簽署國在歐盟安排下將透過視訊討論美國重回協議一事，據稱已敲定6日在奧地利首都維也納舉行實體會議，不過由於伊朗拒絕直接與美國對話，兩國將以透過中間人傳話的方式進行「間接談判」。美聯社

美國總統拜登誓言重返「伊朗核協議」，2日出現新進展。伊朗、俄羅斯、中國、德國、法國和英國等協議簽署國，在歐盟安排下將透過視訊討論美國重回協議一事，據稱已敲定6日在奧地利首都維也納舉行實體會議，不過由於伊朗拒絕直接與美國對話，兩國將以透過中間人傳話的方式進行「間接談判」。

前總統川普於2018年退出俗稱伊朗核協議的「聯合全面行動計畫」（JCPOA）後，拜登承諾上台後將重返，但西方國家官員透露，美國和伊朗迄今尚未同意會晤，一切溝通均透過歐洲國家進行。

美國以外的協議簽署國2日將在歐盟主導下視訊開會，美方雖未派員參加，但國務院發言人普萊斯（Ned Price）形容這是「正面的一步」，強調美國願意在伊朗遵守承諾下重返協議。

歐洲方面表示，將在維也納「個別」與美方接觸，而伊朗立即表示，不會與宿敵美國直接會談，因為伊朗正力促美國現任總統拜登（Joe Biden），先行解除對伊朗的制裁。

伊朗 拜登 維也納

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