聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄外交官：外國駐朝鮮人員紛紛「逃離」

德國之聲 / （德國之聲中文網）

俄羅斯駐朝鮮大使館的工作人員周四（4月1日）在網上公開的一封信件中稱，由於日常生活供應匱乏及行動受限，很多外國人離開了平壤。信中說，基本生活物資，包括藥物都難以獲取，健康問題無法得到治療，同時人身自由極度受限，這種情況“幾乎已無人能忍受”。

朝鮮自去年以來實施嚴厲的防疫和邊境管制措施，看來也影響到外國駐朝人員。俄羅斯外交官稱，留在朝鮮的為數不多的外交人員近期紛紛打道回府，猶如“集體逃離”。

今年2月底網絡上發布的俄羅斯外交人員攜家帶口，乘坐人力軌道車穿過朝俄邊境回國的影像，令人印象深刻。

當時俄外交部表示，由於朝鮮關閉與俄羅斯的邊境，客運交通停擺，幾名俄外交官及其家人一行8人先乘火車再乘大巴從平壤到朝俄邊境，然後步行一公裡前往過境關口。行李則是自己用一輛人力軌道車（上圖）搬運的。到達俄羅斯一側後，他們被一輛巴士送往符拉迪沃斯托克機場，飛往莫斯科。

俄外交部發言人解釋說，這些任期結束的大使館工作人員和家人也可以經中國返回俄羅斯，但必須在中國進行3周的檢疫隔離。這些外交官最後選擇了一條需要付出體力和辛勞，但在他們看來更為便捷的回家路。

新冠疫情以來，朝鮮與外界的往來進一步減少，封閉程度更甚。根據官方信息朝鮮至今沒有發現確診病例，但這一說法受到廣泛質疑。分析人士推測，在軍隊和邊境城鎮出現過感染爆發的幾率極大。

嚴厲的限制措施下，絕大多數外國外交官已經離開了朝鮮。德國已在一年前關閉了平壤的大使館。去年8月，歐盟駐朝使團的最後一批人員經中國打道回府。上周，聯合國宣布，已經沒有聯合國的外籍員工在朝鮮。

俄羅斯駐朝鮮大使館本周四的臉書貼文稱，平壤目前還有9位大使，其中包括俄羅斯大使，另外還有4名其他國際機構代表。生活在平壤的外國人剩下不到300人。

人權觀察組織今年3月發布的一份報告稱，過去一年中，朝鮮與中國的雙邊貿易銳減了80%，其中食品和藥品的進口減幅更大；食品、牙膏肥皂和電池都屬於緊缺商品。此外洪水災害加劇了民生供應的緊張。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

首個因疫情「滅族」的部落！巴西亞馬遜部落最後一人病故

全球新冠肺炎疫情持續延燒，巴西更是世界疫情第二嚴重的國家，僅次美國。如今，巴西傳出熱帶雨林中一個亞馬遜部落，最後一位族人...

大火使尖頂坍塌！巴黎聖母院修復恐需15到20年

美聯社報導，巴黎聖母院教區長蕭維2日參加主受難日典禮後說，聖母院燒毀的部分可能在「15到20年」後才能修復。

緬甸軍方加強限制網路 抗議者誓不退縮

緬甸民運人士昨夜舉行燭光抗議，今天接著為新斷網措施匆忙找尋變通之道。面對軍方血腥鎮壓異議人士，反抗者宣示不會停止推翻執政...

俄外交官：外國駐朝鮮人員紛紛「逃離」

俄羅斯駐朝鮮大使館的工作人員周四（4月1日）在網上公開的一封信件中稱，由於日常生活供應匱乏及行動受限，很多外國人離開了平壤。信中說，基本生活物資，包括藥物都難以獲取，健康問題無法得到治療，同時人身自由極度受限

美墨邊境牆成爛尾樓？建材丟一地 施工小路成偷渡捷徑

美國總統拜登上任後立刻宣布停建美墨邊境圍牆，給予官員60天期限決定「重啟、修正或終止」該計畫，但完全拆除十分困難，至少需要數十年的時間。此外，前總統川普任內雖然高喊要興建圍牆阻擋非法移民，卻沒有很關注時常發生非法移民越境的南德州，反而在少有移民過境的亞利桑那州急忙興建一小段圍牆，令人質疑承包商是否會藉此威脅新政府。

荷蘭總理呂特 驚險度過倒閣危機

荷蘭總理呂特最近陷入政治醜聞，這起醜聞危及他連續11年的總理職涯，2日驚險度過倒閣危機，議員以些微差距，未能表決通過本可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。