俄外交官：外國駐朝鮮人員紛紛「逃離」

俄羅斯駐朝鮮大使館的工作人員周四（4月1日）在網上公開的一封信件中稱，由於日常生活供應匱乏及行動受限，很多外國人離開了平壤。信中說，基本生活物資，包括藥物都難以獲取，健康問題無法得到治療，同時人身自由極度受限，這種情況“幾乎已無人能忍受”。

朝鮮自去年以來實施嚴厲的防疫和邊境管制措施，看來也影響到外國駐朝人員。俄羅斯外交官稱，留在朝鮮的為數不多的外交人員近期紛紛打道回府，猶如“集體逃離”。

今年2月底網絡上發布的俄羅斯外交人員攜家帶口，乘坐人力軌道車穿過朝俄邊境回國的影像，令人印象深刻。

當時俄外交部表示，由於朝鮮關閉與俄羅斯的邊境，客運交通停擺，幾名俄外交官及其家人一行8人先乘火車再乘大巴從平壤到朝俄邊境，然後步行一公裡前往過境關口。行李則是自己用一輛人力軌道車（上圖）搬運的。到達俄羅斯一側後，他們被一輛巴士送往符拉迪沃斯托克機場，飛往莫斯科。

俄外交部發言人解釋說，這些任期結束的大使館工作人員和家人也可以經中國返回俄羅斯，但必須在中國進行3周的檢疫隔離。這些外交官最後選擇了一條需要付出體力和辛勞，但在他們看來更為便捷的回家路。

新冠疫情以來，朝鮮與外界的往來進一步減少，封閉程度更甚。根據官方信息朝鮮至今沒有發現確診病例，但這一說法受到廣泛質疑。分析人士推測，在軍隊和邊境城鎮出現過感染爆發的幾率極大。

嚴厲的限制措施下，絕大多數外國外交官已經離開了朝鮮。德國已在一年前關閉了平壤的大使館。去年8月，歐盟駐朝使團的最後一批人員經中國打道回府。上周，聯合國宣布，已經沒有聯合國的外籍員工在朝鮮。

俄羅斯駐朝鮮大使館本周四的臉書貼文稱，平壤目前還有9位大使，其中包括俄羅斯大使，另外還有4名其他國際機構代表。生活在平壤的外國人剩下不到300人。

人權觀察組織今年3月發布的一份報告稱，過去一年中，朝鮮與中國的雙邊貿易銳減了80%，其中食品和藥品的進口減幅更大；食品、牙膏肥皂和電池都屬於緊缺商品。此外洪水災害加劇了民生供應的緊張。

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