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法國議員公開批評德國邊境封鎖政策

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法德議員聯合大會雙主席之一的阿倫德（Christophe Arend）發表一封公開信，批評德國疫情期間的邊境管理政策。圖／德國之聲中文網
法德議員聯合大會雙主席之一的阿倫德（Christophe Arend）發表一封公開信，批評德國疫情期間的邊境管理政策。圖／德國之聲中文網

法德議員聯合大會雙主席之一的阿倫德（Christophe Arend）發表一封公開信，批評德國疫情期間的邊境管理政策。周五（４月２日）一期的法國《世界報》刊登了此信。這名法國議員寫道：「新冠危機開始一年後，巴黎和柏林仍互不理解，說的仍不是同一種語言。」他稱，生活在那裡的人成了陣地戰受害者，而由於不能以身作則，法國和德國有可能使歐盟死亡。

最近，德國將整個法國列為新冠染疫高發區，並因此收緊了入境規則。此前，柏林已將與德國接壤的摩澤爾（Moselle）省定義為病毒變異區，給跨境通勤者帶來嚴重影響，因為，入境者必須接受嚴格測試。而在此之前，德國聯邦警察只在邊境地區作抽查。對德方現在的決定，法國人相當惱怒。

阿倫德本人正來自摩澤爾地區，是馬克宏總統所在的「共和國前進」（La République en Marche）黨成員。他抱怨德國的新冠測試少於法國，而且，兩個合作夥伴的測試政策亦不一致。例如，與德國不同，在法國，即使當事人無症狀，PCR檢測通常也免費，且手續簡單。目前，法國每周記錄的新冠測試超過300萬次，在德國，數字顯著要低。

阿倫德寫道，每逢柏林的羅伯特-科赫研究所（Robert Koch-Institut）發布疫情通告，德國的眾鄰國便忐忑不安。德方與鄰國們的交往方式可被視為「不自信」的表現。阿倫德指出，面對大流行瘟疫，歐洲本應致力於拿出聯合衛生政策，然而，德法兩國的目光卻投往不同方向。

凝煉／洪沙（德新社）

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