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前奧運選手走私43億古柯鹼 4月下旬宣判恐終身監禁

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲前奧運輕艇選手內森．巴加利因企圖走私毒品而被捕。美聯社
澳洲前奧運輕艇選手內森．巴加利因企圖走私毒品而被捕。美聯社

澳洲45歲前奧運輕艇選手內森．巴加利（Nathan Baggaley）與弟弟德魯（Dru Baggaley）因企圖走私價值高達2億澳元（約新台幣43.5億元）的古柯鹼被捕，陪審團最近認定兩人有罪，法院也將在4月下旬做出判決，兩人恐將面臨終身監禁。

據報導，德魯與另名男子德雷珀（Anthony Draper）遭控2018年6月某天乘船11小時，與載有毒品的外國船隻會面。當時被偵察機和海軍艦艇發現時，德魯被拍到試圖將古柯鹼拋下船，而德雷珀則試圖棄船逃逸，兩人後來都遭到逮捕。內森出資購買事件中的橡皮艇。

德魯辯稱，以為接收了大麻而非古柯鹼，並說自己被德雷珀綁架，如果不幫他開船，他就會威脅自己家人。

德雷珀今年初對走私古柯鹼表示認罪，但因作證指控巴加利兄弟而獲得減刑。

檢方指出，曾贏得奧運兩面銀牌的內森參與了該計畫，除了出資購買這艘橡皮艇外，還在艇上裝置衛星電話和導航系統，甚至還用黑色膠帶遮住橡皮艇的註冊號碼。內森辯稱，是德魯給錢叫他買的，且德魯告訴他橡皮艇是用於發展出海賞鯨事業。

陪審團商議後認定內森與德魯皆有罪，法院也預計將在4月19日做出判決，兩人恐將面臨終身監禁。然而，這並非巴加利兄弟第一次捲入毒品醜聞。他們曾因參與製作迷幻藥而被定罪，2009年還因其他毒品指控遭定罪。

內森是澳洲的輕艇和衝浪運動員，曾在2004年的雅典奧運獲得兩面銀牌，更三度在世界錦標賽中獲得冠軍。

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