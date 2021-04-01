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人權團體：緬甸政變2個月 至少43名兒童遇害
人權團體「拯救兒童」（Save the Children）1日指出，自從緬甸軍方2月1日發動政變以來，被武裝部隊殺害的兒童至少有43人。
緬甸軍方以去年11月大選舞弊為由，2月1日發動政變，逮捕或軟禁國務資政翁山蘇姬及全國民主聯盟的多名政治人物，並宣布接管政府，實施為期一年的緊急狀態，擇日舉行新選舉。反政變民眾上街抗議，緬甸軍方一律強勢鎮壓。
武裝部隊3月31日突擊瓦城一戶人家，六歲女童奔向父親時遭開槍擊中身亡。她的姊姊表示，武裝部隊踹開她家的門，問她父親家中有沒有窩藏其他人，父親答沒有，此時女童跑向父親，軍隊就朝她開槍。
根據緬甸民間觀察組織統計，迄今死亡人數已超過536人。目擊者說，武裝部隊在街上隨機開槍，有些人甚至是在家中被射殺。
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