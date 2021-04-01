挺人權拒收中國學生？澳學刊被批種族歧視

據澳大利亞廣播公司（ABC）報道，墨爾本大學法學院學生刊物《最低限度》（De Minimis）3月18日發表一篇匿名評論指出，澳大利亞政府應該針對中國侵犯人權的罪行采取行動。這篇題為《論中國》（On China）的評論認為，墨爾本大學應該停止和中國大學合作，停止接受中國資金，並停止接收中國學生。該文在墨大校內外引起巨大爭議。

有在墨大法學院就讀的中國學生向ABC表示，這篇文章引起他們的震驚和擔憂。因為文章提出要杯葛中國留學生，結果是衍生出歧視中國學生的言論。

澳研究機構中國政策中心（China Policy Centre）的主任姜雲也質疑通過抵制中國留學生來制裁中國的做法。這篇文章將中國人民和中國共產黨劃上等號，姜雲說，和其他民主國家相比，中國人民甚至沒法選擇他們的政府。

言論自由vs.族群歧視

《最低限度》的總編麥克斯費格森（Max Ferguson）對ABC表示，《最低限度》並不認同該評論的觀點，而編輯團隊是根據報刊准則中“支持自由、開放地交換與法學院相關的觀點而決定發布文章。

墨爾本大學的發言人則表示，《最低限度》是學生刊物，並不代表大學立場。墨爾本大學正在並會一直為本地和國際學生提供安全和包容的環境。

資助出版《最低限度》的墨爾本大學的研究生學生會（GSA)主席一周前在其官網上發布聲明稱，反對任何形式的對少數族群的歧視和仇視，有關匿名文章的觀點不符合GSA倡導的包容和尊重的價值觀，在和GSA其他成員商議後，會考慮對《最低限度》采取行動。

澳大利亞國際學生委員會（CISA）全國主席Belle Lim表示，CISA支持澳大利亞大學的言論自由，但認為這篇評論有可能使現有針對華裔和亞裔的種族歧視進一步加深。

校園審查陰影

近兩年間，澳大利亞校園內一再發生有中國留學生不滿針對中國政府的批評性言論表達，與他人或校方發生糾紛事件。有意見認為這是以中國式的審查干涉言論自由。

2020年5月，昆士蘭大學對一名積極聲援香港民運的澳洲學生做出停學兩年的紀律處罰，理由包括在社交媒體上發表煽動性言論。此前的2019年7月，澳大利亞多所大學有香港學生在校園內抗議聲援反修例運動，與來自中國大陸的留學生發生沖突。

2020年8月，在遭到校內中國留學生抗議後，新南威爾士大學法學院網站撤下了一篇有關香港人權問題的文章。

今年3月底，澳大利亞國立大學校園內的一座藝術館在收到大量有關種族歧視的投訴後，撤下三幅涉及中國領導人的藝術展品。其中一幅作品裡將毛澤東描繪成蝙蝠俠。

等待中國學生回歸

中國留學生是澳大利亞高校裡最大的外籍學生群體之一，2020年已超過15萬人。中國學生的支出也是澳教育產業的一大經濟來源。

新冠疫情期間澳大利亞采取了嚴厲的入境限制措施，也影響到國際學生在澳的學業。據《澳大利亞人報》報道，目前有6.5萬中國學生無法返回澳大利亞繼續學業。澳教育部長本周表示，尚無法期待國際學生很快能返回澳洲校園。

該報評論認為，澳大利亞應采取靈活態度，向等待返校的國際學生，特別是中國學生敞開大門。因為他們的回歸符合澳大利亞經濟和教育產業的利益。

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