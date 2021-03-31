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富國人民消費習慣 恐成毀林幫兇

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

富裕國家的消費行為，恐成為毀林的幫兇。日本地球環境學最新研究發現，富有國家人民透過國際貿易管道在國內採購到咖啡、巧克力或肉類等商品，每人約造成諸如亞馬遜雨林樹木減少約4顆。

G7消費毀林量高

據《獨立報》報導，日本綜合地球環境學研究所研究人員阮晃利用精密標度數據找出國際貿易對地球森林消失程度的影響，結果發現G7國家與中國與印度等新興國家，在2001及2015年間國內毀林雖有減少，但與進口及消費型態相關的國外毀林則在增加。

研究指出，G7國內民眾每年因為其消費行為導致平均3.9顆樹木消失，光在2015年，每位美國人國內消費模式便造成約5顆樹木不見。因此，顯然目前努力仍不足夠減少國際貿易中的毀林發生。

至於中國與印度的毀林足跡從2000年代開始也快速增加，2001到2014年進口至兩國的商品相關的毀林增加6倍，但若從每人標準來看，G7國家人民佔貿易相關的毀林量最高。

開發中國家首當其衝

《全球公民組織》報導，科學家也表示，雖然企業勢力與缺乏政府規範是導致該問題的原因，但每日消費行為本身就會塑造出市場優先順序，例如在德國咖啡店或雜貨店買到的咖啡可能會導致越南發生毀林，在美國買的牛肉也可能讓亞馬遜某處雨林消失，在英國買的巧克力可能是犧牲掉非洲迦納國內的森林換來的。

對此，阮晃表示，「我們希望人們在購買或消費威脅森林產品之前先三思毀林。」

本次研究結果刊登在Nature Ecology and Evolution期刊。

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G7 咖啡 印度

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