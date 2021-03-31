快訊

面對「醫療暴力」，亂世用重典就夠了嗎？

對抗氣候變遷 Google地圖將提供選擇環保路線

中央社 / 舊金山30日綜合外電報導

網路搜尋巨擘谷歌公司（Google）今天宣布，Google地圖應用程式將開始基於交通、坡度或其他因素，引導駕駛沿著估計將產生最小碳排放量的路線行駛。

Alphabet公司旗下的Google表示，這個新功能將在今年稍晚於美國推出，最後將推廣到其他國家，以落實Google透過服務系統對抗氣候變遷的承諾。

Google表示，除非使用者選擇退出，如果可比較的選項所使用的時間大致相同時，設定路線將選擇「環保」路線。當可替代路線明顯比環保路線快時，Google將會提供選擇並讓使用者比較不同路線產生的估計碳排放量。

Google產品主管狄克爾（Russell Dicker）29日告訴媒體：「我們發現大約在一半的路線上，我們能夠找到更環保而且很少或不會增加時間成本的選擇。」

Google說，公司是利用美國國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory, NREL）的見解，透過對不同類型車輛和道路的測試得出排放量的相對估計值。道路等級數據來自Google的街景汽車所拍攝以及航空和衛星影像。

Google的公告內容包括更多針對氣候的改變。從6月起，將警告即將駛經低排放區的司機。在德國、法國、荷蘭、西班牙和英國，一些車輛在這些地區的行駛受到限制。

碳排放 氣候變遷 荷蘭

延伸閱讀

逾6成兒少性剝削是網路犯罪 民團開課培訓教師教孩子

別怕小孩玩手機！Google多管齊下協助兒童聰明上網

Google Maps新增即時天氣 透過AR進行室內導航

賀蘇伊士運河恢復航運！Google搜尋打2關鍵字現「長賜號」動畫

相關新聞

日擬助美軍防衛台灣 美前官員：嚇阻北京動武意圖

中國對台軍事威脅動作頻頻之際，傳出日方表態有必要探討自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助。美前國防官員分析，日本意識到中...

泰國稱難民「自願」回緬甸 維權人士：是被逼迫

泰國當局表示，約50 名為躲避空襲逃入泰國境內的的緬甸難民今天已「自願」回國。然而維權人士指控泰國政府逼迫他們返國

遭拘禁未露面2個月 律師：翁山蘇姬似健康良好

遭罷黜的緬甸民選政府領導人翁山蘇姬儘管已遭拘禁2個月，但她的律師團隊表示，她的健康狀況似乎良好。此時軍政府所承受的外交壓...

哈利梅根出走王室屆滿周年 專家給出了評語

去年3月31日，英國哈利王子與妻子梅根宣布卸下王室職務，形同丟下震撼彈。日前接受美國脫口秀女王歐普拉專訪的爆料，形同雪上...

富國人民消費習慣 恐成毀林幫兇

富裕國家的消費行為，恐成為毀林的幫兇。日本地球環境學最新研究發現，富有國家人民透過國際貿易管道在國內採購到咖啡、巧克力或肉類等商品，每人約造成諸如亞馬遜雨林樹木減少約4顆...

南極冰層首現生命 有助於考古研究

在南極極端寒冷的冰層環境中，也有生命存在。英國調查團隊在南極北層向下探鑽約3000英尺的地方，發現生命體（如類似海綿的生物）存在。專家表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。