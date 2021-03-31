南極冰層首現生命 有助於考古研究

在南極極端寒冷的冰層環境中，也有生命存在。英國調查團隊在南極北層向下探鑽約3000英尺的地方，發現生命體（如類似海綿的生物）存在。專家表示，冰層內不但沒有陽光，並且極端寒冷，卻還是有生命的存在，因此推斷冰層內部就像深海，可能還有更多未知的生物，且生活空間與外界隔絕，可能還保留史前生物的特徵，有助於考古研究。

Down To Earth報導，英國南極調查團隊在冰層深處（約3000英尺深）的岩石表面，發現許多靜止的活體生物，有些類似海綿，還有一些難以辨別的類型。研究團隊稱，這是首度在冰層深處發現生物。

研究團隊表示，發現生物的位置離陸地大約160英里遠，溫度約負二度甚至更低，且完全處於黑暗中。該研究參與者之一、生物地理學家休．格里非斯博士表示，關於這些生物還有更多未解之謎，包括如何在沒有陽光的地方覓食、還有多少類似的生物棲息在極端寒冷的環境中，以及若是冰層倒塌，會對這些生物的習性造成什麼影響。

Study Finds報導，南極是地球上開放程度最低的區域，尤其超過50萬平方英里的冰層，目前最先進的研究團隊也只能透過一點一點在冰層表面鑽洞，來探究冰層環境。

根據一般科學認知，離陽光越遠的地方，生命會越稀有。如魚類、水母等動物會徘徊在靠近水面的地方，食用浮游生物等，因此這類的生命形態在冰層下、無陽光的環境幾乎不可能生存。根據研究紀錄，冰層下陽光最遠只能到達900英里深的地方，因此再往下幾乎不可能有生物存在，不過研究團隊推測，當冰川開始融化導致甲烷等化學物質滲漏出來，可能會變成這些生物汲取營養的來源。

研究團隊認為，這些極端環境中的生物，由於長期與外界隔絕，因此身上還保留許多史前生物的特徵，也有助於考古研究。

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