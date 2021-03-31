恐釀致命墜機！英空軍訓練單位被爆飛機短缺、教官過勞

英國日前發生皇家海軍的一架鷹式教練機墜毀， 雖然兩位學員安全彈射逃生，卻促使皇家空軍一位資深軍官向上級警告，聲稱英軍培育下一代「捍衛戰士」的單位存在嚴重問題，若不及時解決，不只可能引發飛官求去，致命墜機也將難以避免。

每日郵報與太陽報31日報導，這位軍官是一位資深教官，隸屬北威爾斯皇家空軍瓦利基地（RAF Valley）的72中隊（72 Squadron）。皇家空軍與皇家海軍的飛官會先到該中隊進行基本快速噴射訓練（BFJT），隨後再飛最先進的F-35戰機或研發中的暴風戰機（Tempest）。

根據報告，72中隊最嚴重問題就是學員飛行經驗不足。據指一部分人一個月就只會獲安排教官伴飛兩次，放他們就這樣單飛會有安全風險。該單位還長期短缺飛機，導致學員大排長龍，已在基地長期受訓的學員知道自己進度落後，又看到新學員前來報到，一想到必須大力競爭駕機時間才能取得飛行資格，自然會產生嫌隙。

此外，合格飛行教官（QFIs）在非常低效率體制長時間工作，結果就是最低休息時數不足與超時值勤，排班人員卻不遵守安全指引，把教官當成消耗性資源。教官一方面要教學員，一方面還要還要進行幹部持續訓練（SCT），但「我們沒有足夠時間自我訓練，進而防止技術衰退」，更不用說臨時改變班表，讓他們常常錯過健檢與家屬會面。

這位教官提到，瓦利基地正面對「疲勞引發意外」的危險。教官們飛行時數過多，已感到筋疲力竭與情緒低落，每一天都備受折磨，厭倦到威脅退伍，「我嚴重擔憂72中隊成員飛行安全與人員福祉」。報告預測疲勞或缺乏近期訓練會引發意外，「我覺得我們只差幾天就會碰上數位飛官無法繼續飛行，但基地的資深軍官似乎完全無力修正問題」。

皇家空軍發言人承認確實有這一分報告，正設法應對這位資深軍官提到的問題，「皇家空軍鼓勵公開與誠實的安全文化，所有人都被鼓勵提報任何擔憂。」