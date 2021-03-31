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收緬甸難民不同調 印度中央地方不合

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導

印度曼尼普爾邦政府30日撤銷難民禁令，要繼續收容緬甸難民。但雖然曼尼普爾邦要基於人道考量接受緬甸難民入境，但印度內政部日前才警告各邦禁止接受難民，曼尼普爾邦卻反其道而行撤銷難民禁令，顯現印度內部對於緬甸問題並無統一立場。

根據《英國廣播公司》報導，曼尼普爾邦政府先前於26日發布行政命令允許有緊急醫療需求的難民入境，但禁止設立提供飲食與居所的臨時難民營，「所有入境尋求庇護的難民都應該被禮貌地拒絕」。此令一出在社群媒體上引來強烈批評。

也許是受不了輿論壓力，曼尼普爾邦政府30日突然宣布要撤回26日的行政命令並發布新的命令，表示邦政府會採取一切必要措施，提供必要的人道救援協助。外界估計，自2月以來，緬甸共有約700名難民進入印度，但因為軍政府加強鎮壓力道，此數字可能會在最近急遽攀升。

但邦政府此舉實際上可能違反了中央政府的意願。《印度報》指出，內政部至今總共針對難民問題發函2次給與緬甸接壤的4個邦。內政部表示，印度並不是《關於難民地位公約》與《關於難民地位的議定書》的締約國，因此邦政府無權接受緬甸難民的申請。

一名不願具名的內政部官員也表示，內政部的指示很明確：所有非法移民都應該被遣返。他們也已經指示邊境單位禁止任何非法移民進入。但另一個與緬甸接壤的米左拉姆邦省長左蘭坦加早在18日就致信給總理莫迪，認為印度不應該對緬甸狀況視而不見，而是應該要為這些政治難民提供避難所。

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