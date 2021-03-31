SpaceX火星火箭第4度試飛失敗 降落時空中爆炸
美國太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk）今天在推特證實，火星火箭「星艦」（Starship）最新原型機SN11試飛墜毀。
馬斯克坦承「星艦」第4次試飛失敗。他說：「著陸推進（landing Burn）開始不久就發生重大事件，今天稍晚我們檢查後，就會知道是什麼問題。」
法新社和紐約時報報導，SN11是在格林威治時間1300從SpaceX德州南部設施發射，開始爬升到10公里時出現影片雜訊，降落時影像又再度消失。
SpaceX希望「星艦」有朝一日能載人上月球、火星和更遠的地方，SN11是「星艦」第11架原型機。
這是SpaceX第4次試飛「星艦」，希望成功讓它以垂直軟著陸返回地面。
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