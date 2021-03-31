SpaceX火星火箭第4度試飛失敗 降落時空中爆炸

「當火獄從遠處看見他們時，他們將聽見它的怒吼聲和咆哮聲...」印尼國家石油公司在西爪哇島的石化重鎮——巴隆岸煉油廠（Balongan）——29日清晨發生了失火大爆炸，沖天烈焰不僅炸毀了3座儲油槽、迫使周遭千人緊急撤離，駭人的石油惡火更是延燒超過36小時，預計至少將一路燒到本周末，才可能完全排除火勢。由於巴隆岸大火還在持續燃燒，廠內總和儲油量更高達820萬桶石油，仍忙於全力灌救的印尼政府，一時間也對火災原因摸不著頭緒。唯根據印尼國家氣象局的「初步懷疑」，發生大爆炸的成因可能與當日深夜異常的「落雷」有關。

2021-03-31 09:35