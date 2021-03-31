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美公布2020人權報告 指中共影響台媒報導、網攻媒體

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）30日公布2020人權報告，有關台灣，美國國務院續指中國大陸透過媒體母公司意圖影響報導走向，中共審查台灣媒體，限制其進入中國大陸，並對新聞媒體從業人員的手機和電腦發起網路攻擊。

延續去年的報告內容，此報告今年也提到，中國大陸透過施壓台灣媒體母公司在中國大陸的商業利益，試圖影響台灣媒體報導方向，也會試圖壓下批判中國大陸的報導；此外，為了「懲罰」台媒，大力批判中共政策者赴陸採訪會受到嚴格審查，或被拒絕入境。

至於台灣，報告提到去年11月國家通訊傳播委員會（NCC）撤照中天新聞台，在台灣內部引起爭議，反對者稱這是報復中天批判執政黨的政治決定，支持者控中天受中共指揮。

報告提到台灣貪腐問題，以前交通部長郭瑤琪去年1月被定罪、跨黨派立委蘇震清等人涉嫌收賄去年9月遭台北地檢署起訴為例；去年1到5月，共有9名高官、59名中階官員等因此涉貪汙案被起訴。

與媒體相關卻未見諸報告的，有去年4月上海東方衛視台籍記者張經義涉及違反「兩岸人民關係條例」遭開罰，以及去年7月兩名東南衛視記者遭台灣廢除採訪證並限期離境。

美國國務院認為，台灣獨立媒體活躍，言論自由不受限制，也無可靠報告指台灣當局箝制新聞自由。

此外，中原大學副教授招名威去年在課堂上評論中共，事後校方要求其向陸生道歉，及銅鑼灣書店老闆林榮基移居台灣，列入「學術自由」和「收容難民」的章節。

這份2020人權報告，為國務院45年來定期提交給國會的年度報告，布林肯曾表態贊同前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的判斷，30日在人權報告中納入「中國大陸對新疆穆斯林的所作所為是種族滅絕」，此一認定首度見諸拜登政府的公開報告。

這份報告也提到，新年新冠肺炎爆發初期，武漢有4名報導疫情的記者「被失蹤」；其中一名記者張展因此被判刑，她也是首位報導疫情獲罪者。

美國22日聯合加拿大、歐洲盟國對新疆官員發起聯合制裁行動，中國大陸也陸續對各國實施報復性制裁，布林肯30日再度批判新疆人權問題，報告中指，「這一年裡，新疆地區的穆斯林及其他少數民族或宗教少數派身上，面臨種族滅絕以及違反人道的罪行。」

根據這份報告，超過100萬名維吾爾人被關押在中國大陸新疆地區的拘留營中，部分被強迫絕育、強暴、強迫勞動與面臨酷刑；另有200萬名維吾爾人接受白天的「再教育訓練」。

另外，布林肯點名在俄羅斯、烏干達、委內瑞拉、衣索比亞，與白俄羅斯等地的人權往消極方向發展。

新疆 人權

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