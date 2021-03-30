美國盼開敘利亞邊界 俄國反批加劇內戰

美國持續在國際上與俄國爭鋒相對！美國國務卿布林肯29日要求聯合國安理會開啟被俄國封鎖的敘利亞邊界，以利人道救援進入敘利亞。但俄國不滿並反駁稱，當初會爆發敘利亞內戰，就是因為美國資助當地反抗軍而造成，他們不願意重啟邊界。美國近來改變過去川普對俄親善的態度，在人權、選舉與區域局勢都開始加強施壓的力道。

人道思考開放邊界

根據《半島電視台》報導，布林肯在聯合國安理會開會時，提議希望能將敘利亞邊界開放，讓人道救援可以進入敘利亞，他對於敘利亞長年陷入內戰感到不滿，希望國際組織能夠採取具體行動，幫助當地人民脫離戰爭苦海，他還想到他自己2個小孩，希望各國多一點人道思考。

聯合國人權主席洛考克雖然沒有直接點名俄國，但他提到3月21日的空襲讓敘利亞僅存的一點人道援助管道也遭到中斷，24台作為人道救援用的卡車遭到摧毀，4分之1的物資報銷，這些物資原本可以幫助多達4000名難民。

《CNN》提到，布林肯也批評俄國發動的軍事行動，並縱容敘利亞政府屠殺平民與醫護的行為。但這個提案隨即遭到同樣身為安理會常務國的俄國否決，俄國批評美國此舉形同干涉敘利亞主權。中國與俄國在2020年7月安理會開會時，否決了許多開放邊界的提案，直到最後才勉強讓步人道救援可從土耳其進入。

俄反批人權政治化

《TRTWorld》報導，俄國副外交部長韋爾西金不滿表示，美國等西方國家將人權問題政治化，但開放邊界的決定違反國際法原則，而且西方各國只因為敘利亞阿薩德政府不是西方想要的人選才這樣做。而敘利亞內戰的起因之一，也是因美國資助當地民兵組織而導致。

自拜登上台後，美國翻轉過去對俄友善的態勢益發明顯，不只在敘利亞問題，還有關心俄國反對派領袖、干涉美國大選等問題。布林肯希望藉由開放邊界，讓敘利亞民眾能夠接種新冠疫苗，他也反批俄國，沒有主權國家會讓人民這樣飢餓成災。

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