黎巴嫩政府持續空轉 法國籲莫擺爛

殖民母國的關愛是如此沉重！黎巴嫩自從去年貝魯特爆炸案後，國家經濟惡化加上疫情困擾下，政府更陷入空轉的狀態，也讓過去曾殖民過黎巴嫩的法國非常不滿。外交部長勒德里安29日呼籲黎巴嫩儘速組成政府、整頓國家慘況。法國對黎巴嫩國內政經非常關切，總統馬克宏還曾親自探望爆炸案的災民。

法國持續施壓

根據《半島電視台》報導，法國外交部長勒德里安29日親自打電話給黎巴嫩總理哈里里、議長貝里還有總統奧恩，要求他們不要再繼續內鬥，讓政府無法運作，否則會讓國家會陷入崩潰，經濟與疫情危機只會惡化成為無限的惡性循環，勒德里安也表示，「是時候要對黎巴嫩增強施壓了」。

在去年8月的貝魯特港貨輪爆炸案後，黎巴嫩內閣許多成員紛紛下台，但政府不願意進行改選或是重新組閣，因此整個國家陷入空轉，還要照顧因為內戰逃出的百萬敘利亞難民，經濟進入超級通膨、國家醫療系統幾乎崩潰，還要跟敘利亞求援加護病房所需要的氧氣，人民的生活水深火熱。

做為過去殖民過黎巴嫩的法國，對於獨立後的黎巴嫩、北非等地的局勢仍非常關注，過去馬利、布吉納法索等地區爆發大量恐攻時，法國也曾增派軍隊，並呼籲歐盟與聯合國能多干涉西非事務。而在貝魯特爆炸案後，馬克宏更是不懼疫情，事故發生沒多久就親自到黎巴嫩視察、探望受災民眾。

黎巴嫩空轉危機

雖然是公關行程，但他在當地的人氣還比黎巴嫩官員還要高，他當時就已經向黎巴嫩要求，希望他們能儘速將災害處理完畢，並整頓政府。但黎巴嫩在派系與政黨惡鬥下，重組政府的談判不斷破裂，哈里里與安奧上周的政治談判也破局，國內民眾半數陷入貧窮，數月來抗議示威不斷。

《阿拉伯週報》提到，法國也希望歐盟幫忙，透過更多手段施壓黎巴嫩(對官員制裁等)組成政府，處理貝魯特爆炸案的滿目瘡痍。目前首都仍有許多因為爆炸受損的建築物尚未拆除，當地藥局也已經無法維持開銷，醫療、燃料、小麥都極度缺乏。

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