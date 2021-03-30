快訊

趙少康曾想去新疆：陳文茜叫我別去 「否則頭被砍掉」

必殺射門青春！《足球小將翼》與日本的世界盃之夢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撥款建新難民營 歐盟善意遭居民打槍

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
歐盟要用2.5億歐元在希臘新建難民營，但當地民眾不買單，人權組織也批評新設施並無創新，只會重蹈覆轍。（photo by United Nations Photo via flickr, used under CC Licenses）
歐盟要用2.5億歐元在希臘新建難民營，但當地民眾不買單，人權組織也批評新設施並無創新，只會重蹈覆轍。（photo by United Nations Photo via flickr, used under CC Licenses）

為解決難民問題，歐盟承諾要提供2.5億歐元在希臘5座島上蓋難民營，卻引發當地居民反對，人權組織也認為新設施根本就藐視難民人權，兩面不討好。歐盟去年曾提出新制，希望透過難民配額來減輕南歐國家負擔，目前正在協商立法之中。

建難民營兩面不討好

根據英國《衛報》報導，歐盟此次撥款2.5億歐元，要在希臘勒斯博島等5座島上蓋難民營來解決收容與人權問題。歐盟內政事務專員約翰松也特地到希臘訪問當地的臨時難民營，就是要讓希臘居民與難民感受到歐盟對此事的重視。

但已經多年與難民共處的當地居民並不買單，在約翰松來訪之際發起抗議，高舉「拒絕歐盟版關塔那摩」、「不要島上設施、要歐盟負責」等標語，顯然不歡迎歐盟新政。而人權組織如「無國界醫生」等批評新設施採單一入口與圍牆等圍堵政策，諷刺歐盟決策圈不食人間煙火，「是通往災難的最佳食譜」。

強制配額降壓

除了要興建難民營解決過度收容問題，歐盟也在去年底推出新的難民處理機制，希望能透過新制解決困擾歐盟多年的難民危機。歐洲新聞》指出，新的難民機制將根據歐盟成員國的人口與GDP總額來強制分配難民收容數，要透過強制配額的方式來降低第一線南歐國家的壓力。此草案目前正處於內部立法階段。

此外，現制規定難民只能在第一進入國申請庇護，導致難民過度集中於邊境國家。新制則將允許難民在有親戚的歐盟成員國申請庇護，要雙管齊下來解決難民過度集中的問題。但因為申請程序十分冗長，再加上中東動亂頻仍，湧入歐洲難民數量不見下降，新制能否解決問題仍有待觀察。

【更多精采內容，詳見

難民 歐盟 希臘

延伸閱讀

若藥廠無法準時交付訂單 歐盟官員：將禁AZ疫苗出口

挺同志助難民 紀錄片「教宗方濟各」展寬容智慧

法國支持德國反對 歐盟AZ疫苗出口禁令掀內訌

潑拜登「聯手抗中」冷水？ 梅克爾：歐盟對中政策與美不同

相關新聞

誇張！中國外交官辱罵杜魯多「敗家子、美國走狗」

中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊日前在推特上發文辱罵，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）是敗家子，使加拿大淪...

軍政府挺軍政府？泰國封死「緬甸流亡逃生路」

「什麼空襲還是大屠殺？泰國軍隊什麼都沒看見。」暴力血腥全面失控的緬甸軍政府鎮壓，自上周六的「軍人節慘案」後，政變迄今已知至少510人慘死。而起義反政變的各路少數民族武裝，目前也正遭遇緬甸正規軍憑藉空軍優勢強力轟炸。然而根據邊境的緬甸難民、NGO與獨立記者的說法，全力支持緬甸軍政府流血鎮壓、甚至默默為鎮壓軍團補給軍糧的泰國政府，29日派兵封鎖了泰緬邊境，並將境內的數千緬甸難民「驅逐回緬甸鎮壓區」——儘管泰國外交部矢口否認，並辯稱「媒體說法沒有公信力」，但各種來自於第一線的證據影片，卻都證實了泰國武裝軍人確實正在驅逐難民，甚至否認邊境彼端的鎮壓威脅，「緬甸現在『非常安全』，所以泰國才沒有理由接受這批『所謂難民』！」

軍政府打壓媒體 緬甸記者四處躲藏冒死傳遞訊息

緬甸軍方全面打壓新聞自由，第一線的新聞工作者遭遇前所未有的人身威脅，許多獨立媒體的記者和編輯冒著生命危險四處躲藏，只為了...

電動車戰國時代！福斯來勢洶洶 特斯拉還能稱霸嗎？

3月中LG宣布將在美國進行45億美元的投資，目的在於打造兩間電池工廠，可增加70GWh的年產能。目前LG於密西根州已有一座電池工廠，可提供5GWh，又與通用汽車（GM）合資，預計在俄亥俄州新建容量35GWh的工廠，且有興建第二廠的打算，未來LG在美國的電量供應將突破100GWh。

影／佛洛伊德悲劇重演！墨西哥警「雙膝跪壓」女嫌致死

墨西哥檢方宣布，已對一名薩爾瓦多籍女子之死朝謀殺案方向偵辦，該名女子近日被路人拍到遭警察「跪壓」致死，與美國非裔男子弗洛...

京都1200多年來最早「櫻花季」 氣候變遷恐是主因

日本京都進到三月後，由於氣候異常「暖和」，導致櫻花季提早於26日達到頂峰，為1200多年以來最早的一次。對此專家表示，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。