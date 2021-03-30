撥款建新難民營 歐盟善意遭居民打槍

為解決難民問題，歐盟承諾要提供2.5億歐元在希臘5座島上蓋難民營，卻引發當地居民反對，人權組織也認為新設施根本就藐視難民人權，兩面不討好。歐盟去年曾提出新制，希望透過難民配額來減輕南歐國家負擔，目前正在協商立法之中。

建難民營兩面不討好

根據英國《衛報》報導，歐盟此次撥款2.5億歐元，要在希臘勒斯博島等5座島上蓋難民營來解決收容與人權問題。歐盟內政事務專員約翰松也特地到希臘訪問當地的臨時難民營，就是要讓希臘居民與難民感受到歐盟對此事的重視。

但已經多年與難民共處的當地居民並不買單，在約翰松來訪之際發起抗議，高舉「拒絕歐盟版關塔那摩」、「不要島上設施、要歐盟負責」等標語，顯然不歡迎歐盟新政。而人權組織如「無國界醫生」等批評新設施採單一入口與圍牆等圍堵政策，諷刺歐盟決策圈不食人間煙火，「是通往災難的最佳食譜」。

強制配額降壓

除了要興建難民營解決過度收容問題，歐盟也在去年底推出新的難民處理機制，希望能透過新制解決困擾歐盟多年的難民危機。歐洲新聞》指出，新的難民機制將根據歐盟成員國的人口與GDP總額來強制分配難民收容數，要透過強制配額的方式來降低第一線南歐國家的壓力。此草案目前正處於內部立法階段。

此外，現制規定難民只能在第一進入國申請庇護，導致難民過度集中於邊境國家。新制則將允許難民在有親戚的歐盟成員國申請庇護，要雙管齊下來解決難民過度集中的問題。但因為申請程序十分冗長，再加上中東動亂頻仍，湧入歐洲難民數量不見下降，新制能否解決問題仍有待觀察。

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